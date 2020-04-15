“Ucuz iPhone” iPhone SE tanıtıldı! 5.299 TL’ye neler sunuyor? (VİDEO)

Huawei’nin fazlasıyla ilgi çeken akıllı saati Huawei Watch GT 2 yenilendi. Tam spor odaklı bir akıllı saat olan Watch GT 2e incelemesi ile karşınızdayız.

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Huawei Watch GT 2e, Watch GT 2’nin önemli özelliklerini alıp geliştirerek tam bir sporcu akıllı saati olarak geliştirilmiş. 14 güne kadar pil ömrünü devam ettiren saat tasarımsal olarak daha sportif hale gelmiş. Bu da saatin ana kitlesini belli ediyor.

Delikli kayışı ve üç farklı renk seçeneğiyle gelen Watch GT 2e, boyut tarafında da Watch GT 2’nin 46 mm versiyonu baz alınarak geliştirilmiş. 1,39 inç AMOLED 454 x 454 HD ekran, Kirin A1 işlemcisi, 32MB RAM ve 4GB depolama yer alıyor.

Huawei TruRelax ile stres takibi, TruSleep 2.0 ile de uyku takibi gibi detaylara sahip olan Watch GT 2e, 85 özel egzersiz modunu destekliyor. Yeni olarak kaykay, sörf, sokak dansı ve hatta yoga gibi dalları da destekliyor. Özellikle bu kadar az kitleye sahip sporların da eklenmesi takdir edilmesi gereken bir yenilik olmuş.

Watch GT 2’de en çok beklenen özellik olan sportif faaliyet algılamaya da sahip. Yürüyüş, koşu, eliptik ve kürek gibi altı farklı spor dalını artık otomatik olarak algılayıp takip edebilen saat ekstra yenilikler de sunuyor.

Eğitim yoğunluğu özelliğiyle ne kadar yoğun çalıştığınızı takip edebilen, iyileşme süresi ile yapılan spor sonrası dinlenme süresini tavsiye edebilen bir saat Watch GT 2e. VO2Max ve yeni bir özellik olarak SpO2 ölçümü de yapabilen saat, profesyonel sporcular için tam manasıyla koçluk yapabilme kapasitesi kazanmış.

Huawei Watch GT 2e fiyatı

Yeni akıllı saat Grafit Siyahı, Lav Kırmızı ve Nane Yeşili renk seçenekleri ile 1.199 TL’den satışa çıkacak. Her ne kadar buzlu beyaz adında bir renge de sahip olsa da Türkiye’de üç farklı renk ile satılacak. Biz nane yeşili versiyonunu incelesek de lav kırmızısı en dikkat çekici olanı.

Cihazın daha fazla detaylarını ve genel değerlendirmesini videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…