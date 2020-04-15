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“Ucuz iPhone” iPhone SE tanıtıldı! 5.299 TL’ye neler sunuyor? (VİDEO)
Apple’ın 5.299 TL’den başlayan fiyatlarla sunduğu ucuz modeli iPhone SE tanıtıldı. Ersin ve Aydoğan da bu videoda değerlendiriyor.
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5.299 TL’lik fiyatına baktığımızda 399 dolar değerindeki ABD fiyatıyla ülkemize geldiğini görüyoruz. Fiyat olarak ise her ne kadar 5.299 TL yüksek bir fiyat olsa da kur dolayısıyla normal bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu görmekteyiz. iPhone 8 tasarımıyla gelen yeni SE, kalbinde iPhone 11 serisinin yonga seti Apple A13 Bionic ile oldukça performanslı olacak. 4,7 inç HD ekranı ise küçük ekran arayanlar ve Touch ID teknolojisini özleyenler için iyi bir fırsat gibi.
Videoda fiyat ve özellik konusundaki değerlendirmelerimizi görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Sporcuların gözdesi olacak! | Huawei Watch GT 2e inceleme
Huawei’nin fazlasıyla ilgi çeken akıllı saati Huawei Watch GT 2 yenilendi. Tam spor odaklı bir akıllı saat olan Watch GT 2e incelemesi ile karşınızdayız.
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Huawei Watch GT 2e, Watch GT 2’nin önemli özelliklerini alıp geliştirerek tam bir sporcu akıllı saati olarak geliştirilmiş. 14 güne kadar pil ömrünü devam ettiren saat tasarımsal olarak daha sportif hale gelmiş. Bu da saatin ana kitlesini belli ediyor.
Delikli kayışı ve üç farklı renk seçeneğiyle gelen Watch GT 2e, boyut tarafında da Watch GT 2’nin 46 mm versiyonu baz alınarak geliştirilmiş. 1,39 inç AMOLED 454 x 454 HD ekran, Kirin A1 işlemcisi, 32MB RAM ve 4GB depolama yer alıyor.
Huawei TruRelax ile stres takibi, TruSleep 2.0 ile de uyku takibi gibi detaylara sahip olan Watch GT 2e, 85 özel egzersiz modunu destekliyor. Yeni olarak kaykay, sörf, sokak dansı ve hatta yoga gibi dalları da destekliyor. Özellikle bu kadar az kitleye sahip sporların da eklenmesi takdir edilmesi gereken bir yenilik olmuş.
Watch GT 2’de en çok beklenen özellik olan sportif faaliyet algılamaya da sahip. Yürüyüş, koşu, eliptik ve kürek gibi altı farklı spor dalını artık otomatik olarak algılayıp takip edebilen saat ekstra yenilikler de sunuyor.
Eğitim yoğunluğu özelliğiyle ne kadar yoğun çalıştığınızı takip edebilen, iyileşme süresi ile yapılan spor sonrası dinlenme süresini tavsiye edebilen bir saat Watch GT 2e. VO2Max ve yeni bir özellik olarak SpO2 ölçümü de yapabilen saat, profesyonel sporcular için tam manasıyla koçluk yapabilme kapasitesi kazanmış.
Huawei Watch GT 2e fiyatı
Yeni akıllı saat Grafit Siyahı, Lav Kırmızı ve Nane Yeşili renk seçenekleri ile 1.199 TL’den satışa çıkacak. Her ne kadar buzlu beyaz adında bir renge de sahip olsa da Türkiye’de üç farklı renk ile satılacak. Biz nane yeşili versiyonunu incelesek de lav kırmızısı en dikkat çekici olanı.
Cihazın daha fazla detaylarını ve genel değerlendirmesini videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Realme 6i, Realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 video kıyaslama
Ülkemize bu sene içerisinde giriş yapan realme markasının en yeni serisi realme 6 ailesinin uygun fiyatlı modeli realme 6i ile dörtlü kamera kıyaslamamızı yaptık.
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realme 6i, realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Reami Note 8 ile kıyasladığımız telefonun hem ön hem de arka kamerası ile verdiği sonuçları videomuzda görebilirsiniz.
Hem ön hem arka kameralarda 1080p 30fps kayıt alınmıştır.
Video
Realme 6i kutu açılışı & ilk izlenimler
Realme 6i modeli için Türkiye lansmanı gerçekleştirdi. Bu videomuzda, Realme 6i modelinin hem kutusundan çıkartıyor hem de özelliklerine bir ilk bakış atıyoruz. Önümüzdeki günlerde cihazın detaylı incelemesi ve karşılaştırma videoları da kanalımızda olacak.
Realme 6i kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın kutusundan şeffaf bir kılıf, USB Type-C kablosu, 18W hızlı şarj aleti ve dökümanlar çıkıyor. Cihazın özellikleri neler? Beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan cihaz, yekpare plastik kasa kullanıyor. Telefonda herhangi bir suya dayanıklılık sertifikası olmamasına rağmen realme, sıçramalara karşı cihazın tasarımının dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ayrıca çift SIM desteğinin de telefonda yer aldığını belirtelim.
6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan Realme 6i modelinde, HD+ çözünürlük kullanılıyor. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılmış. Gücünü MediaTek Helio G80 işlemcisinden alan model, Mali-H52 GPU‘suyla birlikte 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Arka tarafında 48 MP ana kamera ile beraber 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik olmak üzere dörtlü bir arka kamera sistemi kullanan telefonda 16 MP‘lik bir de selfie kamerası mevcut. Son olarak 5000 mAh pil sunan modelde 18W‘lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor.