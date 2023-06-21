Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O’Malley, bu hafta Apple’ın tedarik zincirindeki şirketlerle yaptıkları “çok sayıda görüşmenin” ardından, Apple‘ın 2024 yılında dördüncü nesil bir iPhone SE çıkarma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. İşte detaylar.

MacRumors ile paylaşılan bir araştırma notunda analistler, Apple’ın önümüzdeki yıl yeni bir iPhone SE piyasaya sürmeme kararının, şirketin söylentilere göre şirket içi 5G modeminin yakın zamanda hazır olmayacağına işaret edebileceğini ve bunun da Apple’ın mevcut iPhone modem tedarikçisi Qualcomm’a fayda sağlayacağını söyledi. Apple’ın en azından 2018’den beri kendi modemini planladığı ve 2019’da Intel’in akıllı telefon modem işinin çoğunluğunu satın aldığı belirtiliyor.

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Nisan ayında, TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın modeminin seri üretiminin en erken 2025 yılında başlayacağını söyledi ve önümüzdeki yılın sonlarında piyasaya sürülecek iPhone 16 modellerinin bile Qualcomm modemlerini kullanmaya devam edeceğini öne sürdü.

Kuo daha önce bir sonraki iPhone SE’nin geçen yıl piyasaya sürülen standart iPhone 14 modeline benzer bir tasarıma sahip olacağını iddia etmiş ve cihazın 6.1 inç OLED ekran ve Face ID ile donatılacağını öne sürmüştü. Apple’ın bu cihazı bir noktada Qualcomm modem ile piyasaya sürüp sürmeyeceği tam olarak belli değil.

Mevcut iPhone SE Mart 2022’de 4.7 inç LCD ekran, Touch ID, 5G, 12 megapiksel arka kamera ve A15 Bionic çip ile piyasaya sürüldü. ABD’de 429 dolardan başlayan fiyatıyla Apple’ın daha uygun fiyatlı iPhone modellerinden biri. Birinci nesil ve ikinci nesil iPhone SE sırasıyla 2016 ve 2020 yıllarında piyasaya sürülmüştü.