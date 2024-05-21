Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, iOS 17.5 sürümüne geçtikten sonra bazı kullanıcıların karşılaştığı silinen fotoğrafların geri dönmesi sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Bu hata kullanıcılar arasında endişe yaratsa da, Apple’ın fotoğraflara veya videolara erişim sağlamadığını vurgulamak gerekiyor. Apple, problemin yalnızca az sayıda fotoğrafın bozuk bir veritabanı kaydından etkilenmesinden kaynaklandığını ve bu nedenle fotoğrafların cihazdan tamamen silinmemiş göründüğünü açıkladı.

Geçen hafta yayınlanan sürüm notlarında Apple, bu sorunu doğrudan kabul etti. Apple güncelleme açıklamasında “Bu güncelleme, önemli hata düzeltmeleri içerir ve veritabanı bozulmasına maruz kalan fotoğrafların silinmiş olsalar bile Fotoğraflar kitaplığında yeniden görünmesine neden olan nadir bir sorunu giderir.” ifadelerine yer verdi.

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Bazı kullanıcılar bu hatanın, Apple’ın silinen fotoğrafları gizlice sakladığı anlamına gelip gelmediğini sorgulasa da, gerçekte durum böyle değil. Apple, gizlilik standartlarına uyma konusunda son derece hassas olduğunu belirtti ve bu sorunun kasıtlı bir davranış olmadığını ifade etti. Yine de iOS 17.5.1 güncellemesini mutlaka yüklemenizde fayda var.

Apple’a göre, sorunlu fotoğrafların yeniden görünmesi durumu, fotoğraf kütüphanesindeki veritabanı işleme mekanizmalarının doğru çalışmamasından kaynaklanıyordu. Güncellemeyle birlikte bu mekanizmalar düzeltilerek, daha önce silinmiş fotoğrafların tekrar ortaya çıkması engellendi.

Fotoğraf silme süreci şöyle işler: kullanıcılar tarafından silinen fotoğraflar, öncelikle “Son Silinenler” albümüne taşınır ve burada 30 gün boyunca tutulur. Bu süre zarfında kullanıcılar, fotoğrafları manuel olarak tamamen silebilir veya 30 günün sonunda fotoğraflar otomatik olarak kalıcı olarak silinir.

Bu sorun, fotoğraf silme işleminin beklendiği gibi çalışmaması nedeniyle bazı kullanıcılar için rahatsız edici oldu. Ancak Apple, iOS 17.5.1 güncellemesiyle bu tür problemleri çözmek için gerekli adımları attığını ve kullanıcıların güvenini yeniden kazanmayı amaçladığını belirtti. iOS 17.5.1 güncellemesini Ayarlar-Genel-Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.