Analist firması CCS Insight yaptığı açıklamada, Apple’ın muhtemelen 2024’te katlanır ekranlı bir iPad piyasaya süreceğini söyledi. ABD teknoloji devinin yakında bu teknolojiyi denemeye başlayacağını tahmin etti.

CCS Insight, gelecekteki ürünler ve trendler hakkında tahminler yaptığı yıllık tahmin raporunu salı günü yayınladı. En son raporda, Apple’ın iki yıl içinde katlanabilir bir iPad çıkaracağını öngördü. Bu, tabletler yerine katlanabilir akıllı telefonlar piyasaya süren Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticilerinin aksine.

Araştırma şefi Ben Wood, “Şu anda Apple’ın katlanabilir bir iPhone yapması mantıklı değil. Bu trendden kaçınacaklarını ve muhtemelen katlanabilir bir iPad ile yavaşça başlayacaklarını düşünüyoruz. Katlanan bir iPhone, Apple için çok yüksek risk teşkil edecek. İlk olarak, mevcut iPhone’ları ezip geçmemesi için çok pahalı olmalı.” dedi.

Analist, katlanabilir bir iPhone’un muhtemelen 2.500 dolara mal olması gerektiğini söyledi. Apple’ın şu anki en pahalı modeli olan en büyük depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max’in fiyatı 1.599 dolar civarında.

Wood ayrıca, Apple’ın katlanabilir telefonla ilgili herhangi bir teknik sorun olması durumunda, eleştirmenlerin sorunlar için Apple’a saldırmasının bir çılgınlık olacağını söyledi. Wood, yine de Apple’ın “katlanabilir ürünlere yönelik eğilim ivme kazandığı için tepki vermekten başka seçeneği yok” dedi. Bu nedenle şirket bir iPad ile başlayacak. Bu, Apple’a katlanabilir ekran teknolojisini nasıl uygulayacağını ve ölçekleyeceğini gösterecek. Bunun yanı sıra iPad serisine “yeni bir soluk getirme” şansı vereceğini söyledi.

Apple’ın katlanabilir ekranlı ürünlerle ilgili niyetleri hakkında bir takım söylentiler var. Pazar araştırma şirketi Display Supply Chain Consultants, Apple’ın en erken 2025 yılına kadar katlanabilir akıllı telefon pazarına girme olasılığının düşük olduğunu söyledi. Ancak şirket, Apple’ın yaklaşık 20 inç büyüklüğündeki ekranlar için katlanabilir teknolojiyi araştırdığını söyledi. Pazar araştırması şirketi, bunun yeni bir katlanabilir dizüstü bilgisayar ürününe odaklanabileceğini belirtti.

Bu arada katlanabilir bir iPhone ile ilgili tahminler en az dört yıldır ortalıkta dolaşıyordu. TF International Securities’den Ming-Chi Kuo, şirketin 2024’te katlanır ekranlı bir iPhone piyasaya sürebileceğini söyledi.

Apple, 5G ve işlemciyi yongada birleştirecek

CCS Insight, Apple’ın kendi yonga tasarımına yatırım yapmaya devam edeceğini de tahmin ediyor. Şu anda Cupertino devi, iPhone ve iPad için kendi özel yongalarını tasarlıyor. Ancak bu cihazların modemleri için ABD’li yonga üreticisi Qualcomm’a güveniyor.

Ancak CCS Insight, Apple’ın 2025’te iPhone’lar için “tek yongalı” bir çözüm bulacağını belirtti. Apple’ın kendi 5G modemini A serisi işlemciye entegre edeceğini söyledi. Apple, 2019’da Intel’in modem işini satın aldı. Bu, teknoloji devinin Qualcomm’u çok hızlı bir şekilde terk edeceği ve cihazlarında kendi modemlerini kullanacağı yönündeki spekülasyonlara yol açtı. Ancak, bu henüz olmadı.

TF International Securities’den Kuo, haziran ayında şirketin 2023’te piyasaya sürülen iPhone’lar için Qualcomm yongalarını kullanmaya devam etmesini beklediğini söyledi.

Wood, Apple’ın kendi modemlerini iPhone’larda kullanabilmesi için “kurum içi yeteneklerini artırdığını” belirtti. Analist, “Onlar (Apple) yıllardır bu hedef için ateş ediyor. Modem biriminin varlıklarını Intel’den aldılar. Bunu artırmak için çok çalışıyorlar. Sahip oldukları kontrol noktalarını büyütmeye devam etmek için çok hevesliler. Teknolojileri için üçüncü taraf bir tedarikçiye ödeme yapmaya devam etmek istemiyorlar.” dedi.