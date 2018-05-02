iPhone satışları yükselişe başladı

Apple mart bitimine kadarki çeyrek için yayımladığı raporunda iPhone satışları yüz güldürmeye başladı. 2018’in ilk çeyreğini kapsayan finansal raporda iPhone’un yıldan yıla dönemsel satışlarında ufak da olsa artış yakalandığı gözlemlenmiş. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X cihazları çıktığından beri arttığı gözlemlenen satışlar firmaya %14’lük bir kazanç artışı sağlamış. Genel bağlamda ürün bazında bir düşüşü bulunmayan firmanın AppleCare, Apple Pay gibi hizmetlerinin yanında dijital içerik ve hizmetleri de çeyrek bazında %8, yıllık bazda %31’lik artış ile kasaya 9.1 milyar dolar koymuş.

iPhone satışları yanında diğer ürünler de başarılı satış rakamları yakaladı

AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats kulaklık, HomePod, iPod Touch gibi diğer Apple ürünleri veya üçüncü parti Apple aksesuarlarından ise Cupertino merkezli firmanın yaklaşık 4 milyar dolar kazancı olmuş. Yine yıllık bazda bu rakam %38’Lik artışı temsil ediyor. Tüm genele bakıldığında ise net satışlardan 61 milyar dolar elde eden Apple’ın masraflar ve yatırımlardan sonra elinde kalan net geliri 13.8 milyar dolar. 1 Nisan 2017’de biten çeyrekte bu rakam 11 milyar dolardı.