iPhone’unuzun pilini hızlı bir şekilde tüketebilecek en önemli faktörlerden biri, düzenli olarak kullandığınız sayısız uygulamadır. Bu uygulamalar, günlük aktiviteleriniz için çok önemli olsa da, önemli miktarda güç çekerek pilin şarjını yavaş yavaş tüketebilir. Ayrıca, aygıtınızda güç tasarrufu için optimize edilmemiş olabilecek ve pilin gereksiz yere tükenmesine yol açan çok sayıda ayar vardır.

Bu nedenle, iPhone’unuzun pil ömrünü iyileştirmede size etkili bir şekilde yardımcı olacak pratik ve faydalı ipuçlarından oluşan bir koleksiyon sunacağız. Bu ipuçlarını uygulayarak pil kullanımınızı daha verimli bir şekilde yönetebilecek ve iPhone’unuzdan en iyi şekilde faydalanırken pilinin uzun ömürlü olmasını da sağlayabileceksiniz. Cihazınızı kullanma şeklinizde yapacağınız bu küçük ama etkili değişiklikler, daha tatmin edici ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaşamanıza yardımcı olabilir.

iPhone’unuzu en son yazılımla güncelleyin

iPhone’unuzu iOS’un en son sürümüne güncelleyin. Apple sık sık pille ilgili sorunlara yönelik düzeltmeler içeren güncellemeler yayınladığından iPhone’unuzu güncel tutmak önemli bir ilk adımdır. iPhone’unuzu güncellemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle bölümüne gidin.

iPhone’unuzun ekran ayarlarını optimize edin

iPhone’un ekranı pili en çok tüketen unsurlardan biridir, bu nedenle ekran parlaklığını azaltmak veya Otomatik Parlaklık özelliğini açmak pil ömründen tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Ekran parlaklığınızı ayarlamak için Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümüne gidin. Ekran parlaklığını aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlamak için Otomatik Parlaklık özelliğini de açabilirsiniz. Ekran Otomatik Kilidinizi en düşük ayar olan 30 saniyeye ayarlayın, bu pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir.

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Arka Plan Uygulama Yenileme özelliğini kapatın

Bazı uygulamalar arka planda çalışmaya ve siz onları kullanmadığınızda bile içeriklerini yenilemeye devam eder, bu iPhone’unuzun pilini tüketebilir, bu nedenle sürekli güncellenmesi gerekmeyen uygulamalar için Arka Planda Uygulama Yenileme özelliğini kapatmak iyi bir fikirdir.

Bunu yapmak için, Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenileme bölümüne gidin ve arka planda yenilenmesini istemediğiniz her uygulamanın yanındaki geçişi kapatın. Bunu yalnızca bu özelliğe ihtiyaç duymayacağınızı bildiğiniz uygulamalar için yaptığınızdan emin olun.

Bazı uygulamalar için Konum servislerini kapatın

iPhone’daki uygulamaların çoğu konum servislerini kullanır, ancak uygulamaların çoğunun çalışması için aslında bu özelliğe ihtiyacı yoktur.

Bunu tek tek uygulamalarda yapmak için Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri’ne gidin ve ardından bu özelliği kapatmak istediğiniz uygulamayı seçin. Google Haritalar ve diğerleri gibi bazı uygulamalarda bu özelliği kapatırsanız uygulamanın çalışmasını durdurabilir, bu nedenle kapatmadan önce bunun uygulama için gerekli olup olmadığını kontrol edin.

Anlık bildirimleri kapatın

iPhone’unuzda çok fazla anlık bildirim alıyorsanız, bu durum telefonunuzun pil ömrünü azaltabilir ve aldığınız Anlık Bildirimlerin miktarını azaltabilirsiniz.

Örneğin, her gün çok sayıda e-posta alıyorum, bunlar için anlık bildirimleri açsaydım, günün her dakikasında bir bildirim alıyor olurdum. E-postalarım için bunları kapatarak iPhone’umun pil ömrünü artırabilirim. Ayarlar >Bildirimler bölümüne gidip istediğiniz uygulamayı seçerek belirli uygulamalar için anlık bildirimleri kapatabilirsiniz. Uygulamayı seçtikten sonra, Bildirimlere İzin Ver geçişini kapalı olarak değiştirin.

Gördüğümüz gibi, iPhone pil ömrünüzü iyileştirmenize yardımcı olmak için kullanılabilecek bir dizi ipucu var, mümkün olduğunca çok sayıda ipucunu bir arada kullanmak cihazınızın pil ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi Apple’ın web sitesinde bulabilirsiniz.

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