Android telefonunuzun pil ömrünü artırmak için yapabileceğiniz birçok şey var; ekran parlaklığını azaltmak, ekranınızı daha erken kapatmak, ihtiyaç duyduğunuzda güç tasarrufu modunu kullanmak ve çok daha fazlası. Pil ömrünü artırmak için akıllı telefonunuzda yapabileceğiniz bu değişiklikleri öğrenelim.

Telefonunuzun ekran parlaklığını azaltın

Pil ömrünüzü artırabilecek en gözden kaçan ipuçlarından biri ekran parlaklığınızdır, bunu küçük bir miktar azaltmak bile size ekstra pil ömrü sağlayabilir. Ekranı her zaman tam parlaklıkta olan kişilerden biriyseniz, bunu azaltmak pil kullanımınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Android telefonunuzda Uyarlanabilir parlaklık veya Otomatik parlaklık ayarını kullanmıyorsanız, çevrenizdeki ışığa göre ayarlanacağından ve ahize ihtiyacınız olmadığında tam parlaklık kullanmadığından daha az pil kullanabileceğinden bunu açmanız önerilir.

Bu, Android Telefonunuzdaki Ayarlar menüsünden yapılabilir, tam olarak ne olarak adlandırıldığı cihaza göre değişebilir. Bunu açmak için Ayarlar > Ekran’a gidin ve ardından Otomatik parlaklık ya da Uyarlanabilir parlaklık’ı seçin ve açın.

Koyu Temayı Açın

AMOLED ekranlı bir Android telefonunuz varsa, telefonunuzda Koyu Tema kullanmak iyi bir fikirdir; bu, cihazın ve uygulamaların çoğunun arka planını siyaha çevirecektir. Bir AMOLED ekran siyah rengi gösterdiğinde, beyaz veya başka bir renk göstermeye kıyasla çok az pil gücü kullanır.

Android cihazınızda Koyu Temayı açmak için Ayarlar > Ekran bölümüne gitmeniz ve ardından Koyu Temayı seçmeniz gerekir. Bunun tam olarak nasıl açılacağı üreticiye göre değişebilir.

Cihazınızdaki otomatik kilitlenme süresini azaltın

Android telefonunuzda pil ömrünüzü artırmanıza yardımcı olabilecek bir diğer olağan ayar, cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ekranınızın ne kadar süre açık kalacağıdır. Buna otomatik kilitleme denir ve cihazınızı kullanmayı bitirdikten sonra ekranınızın ne kadar hızlı kilitleneceğini seçebilirsiniz. Telefonunuzu gün boyunca birçok kez kullanıyorsanız, bu süre artabilir.

El cihazınızdaki otomatik kilitleme sürenizi azaltmak iyi bir fikirdir, 15 saniye veya 30 saniye seçmek için iyi bir süredir, cihazda 15 veya 30 saniye boyunca etkin olmadığınızda, hangisini seçerseniz seçin, el cihazınız ekranı otomatik olarak kapatacaktır. Bu, Ayarlar > Ekran bölümüne gidip ardından telefonunuzda Uyku süresini seçerek yapılabilir.

Android cihazınızda Uyarlanabilir pili kullanın

Uyarlanabilir Pil Android’de harika bir özelliktir, ihtiyaç duymadıklarında pilinizi kullanan uygulamaları azaltır, ayrıca çeşitli uygulamalarınız için pil optimizasyonunu da seçebilirsiniz.

Cihazınızda Uyarlanabilir Pili açmak için Ayarlar > Pil’e gidin ve Uyarlanabilir Pil’i seçin, daha sonra çeşitli uygulamalarınız için Pil Optimizasyonunu da açabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: ChatGPT, Windows İçin Bir Lisans Anahtarı Üretti

Bu özelliği açmak için Ayarlar > Uygulamalar > Tüm uygulamalar’a gidin ve ardından Pil’i seçin, Pil Kullanımını Yönet altında Optimize Edildi’yi seçin. Bununla ilgili daha fazla ayrıntıyı Google’ın web sitesinde görebilirsiniz.

Android telefonunuzun pil ömrünü artırmaya odaklanan bu kılavuzun sizin için değerli olduğunu kanıtlayacağına inanıyoruz. Burada verilen tavsiyeler çeşitli üreticiler arasında marjinal farklılıklar gösterse de, temel ilkeler çoğu durumda uygulanabilir olmaya devam etmektedir. Herhangi bir sorunuz veya katkıda bulunacak ek önerileriniz varsa, aşağıya bir yorum bırakarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz.