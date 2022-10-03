Samsung başta olmak üzere birçok Android akıllı telefon üreticisi kablosuz şarj teknolojisini destekleyen cihazlarında, başka cihazları da şarj etmeye yarayan ters kablsouz şarj desteğini sunuyor. Apple cephesi ise halihazırda satışta olan iPhone modellerinde böyle bir desteğe yer vermiyor.

Apple, iPhone modellerinin nispeten yüksek fiyatına rağmen böyle bir destek sunmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Son gelen haberler, Apple’ın nihayet bu konuda bir adım attığını ve iPhone modellerinde kullanılabilecek bir ters kablosuz şarj teknolojisinin patentini aldığını ortaya çıkardı!

Sonraki iPhone Serisinde Kullanılabilir!

Apple, yeni teknolojilere hemen ayak uyduran bir firma değil. Öyle ki, Android akıllı telefonlarda 2019 yılından beri yaygın olarak gördüğümüz yüksek ekran tazeleme hızının iPhone modellerine gelmesi 2021 yılını bulmuştu.

Firma yeni ters kablosuz şarj teknolojisi konusundaysa elini çabuk tutacakmış gibi görünüyor. Zira ortaya çıkan bilgiler, bu teknolojinin hazır olduğunu ve iPhone 15 serisinde kullanılabileceğini gösteriyor.

Ancak “Patently Apple” tarafından ulaşılan patent görsellerinde ilginç bir nokta olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, görsellerde “İlk iPhone” ve “İkinci iPhone” ifadeleri yer alıyor. Yani görsellere bakılırsa, kablosuz şarj aktarımı yalnızca iki iPhone modeli arasında gerçekleşecek.

Android cihazlardaysa bu özellik hem iPhone hem de diğer Android cihazları ya da akıllı saat gibi aksesuarları şarj etmek için kullanılabiliyordu. Eğer Apple bu özelliği yalnızca iPhone modelleri arasında kullanılabilir bir şekilde sunarsa, eleştiriler kaçınılmaz olacaktır.

Yine de patent görsellerinin yanıltıcı olabileceğini söylemekte fayda var. Zira ulaşılan bilgiler; bu sistemin akıllı saatler, tablet bilgisayarlar ve hatta dizüstü bilgisayarlar için bile kullanılabileceğini gösteriyor.

Her ne kadar Apple’ın bu özelliği yalnızca kendi ürünleriyle kısıtlayacağı yönünde iddialar olsa da, firmanın bunu yapmasının pek de olası görünmediğini söyleyebiliriz.

Yalnızca Pro Modellerde Sunulabilir!

Apple, iPhone 13 modellerinden itibaren Pro serisi ile normal modeller arasında daha büyük bir ayrım yapmaya başladı. Bunun son örneğini, normal iPhone 14 modelleri ve Pro modeller arasındaki en büyük farklardan biri olan Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliğinde görmüştük.

Firma, insanları Pro modele yöneltmek amacıyla bu özelliği de bir ayrım olarak kullanabilir ve “Ters Kablosuz Şarj” özelliğini yalnızca Pro modellerde sunabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ters kablosuz şarj teknolojisini daha önce kullandınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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