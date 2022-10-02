Apple, iPhone 14 tanıtımında, bu modellerin trafik kazalarını algılayabilecek sensörlerle donatıldığını söylemişti. Bu sensörler sayesinde, iPhone 14 modelleri Apple Watch’taki “Düşme Algılama” özelliğine benzer şekilde, bir trafik kazası durumunda acil durum yayını yapabiliyordu.

Her zaman olduğu gibi, birçok yayın “Kaza Algılama” adı verilen bu yeni özelliği test etmek için kolları sıvadı. Bunlardan sonuncusu ise Amerika Birleşik Devletleri’nin ünlü gazetelerinden biri olan Wall Street Journal oldu. Wall Street Journal’dan Joanna Stern, “Demolition Derby” (Hurda araçların bozulana kadar birbirleriyle yarıştığı bir müsabaka) sürücülerinden biriyle iletişime geçerek bu özelliği test etmek istedi ve sonuçlar “Kaza Algılama” özelliğinin bazı durumlarda tutarlı çalışmadığını gösterdi.

Diğer birçok testte de benzer sonuçlar ortaya çıkmış ve Apple’ın iPhone 14 modellerinde bulunan “Kaza Algılama” özelliğinin tutarlı çalışmadığı iddia edilmişti. Test sonrası Apple’a ulaşan Joanna Stern, firmadan konu hakkında bir cevap alabilmeyi başarmış gibi görünüyor!

Testler Özelliğin Çalışması İçin Yeterli Değil!

Apple tarafının Joanna Stern’e yaptığı açıklamalara göre, yapılan testler cihazların çalışması için yeterli sinyali oluşturmuyor.

“Sonuçlar hakkında Apple’a ulaştığımda, firmanın sözcülerinden biri yapılan testlerin duran bir arabada bu özelliği tetiklemek için yeterli sinyali oluşturmadığını söyledi.” -Joanna Stern/ Wall Street Journal

Stern’ün “Kaza Algılama” özelliğinin işleyişi hakkında daha fazla bilgi verdiğini de söylemek mümkün.

Buna göre, öncelikle cihazın hareket halindeki bir araçta olduğunun algılanması gerekiyor. Wall Street Journal’da yayımlanan makalede, bu özelliğin çalışması için farklı sensörlerden verilere ihtiyaç duyulduğu bilgisi de yer alıyor.

Öyle ki, cihazın hareket sensörlerinin harekette ani bir değişiklik algılaması, mikrofonun yüksek şiddetli ses algılaması, barometrenin hava basıncında değişim algılaması (hava yastığı açılması durumunda) ve GPS sisteminin araç hızında ani farklılıklar olduğunu göstermesi gerekiyor.

Yani Apple’ın iPhone 14’lerde sunduğu “Kaza Algılama” özelliğinin bazı kazaları algılayamadığını söylemek mümkün. Cihazın ilk olarak hareket eden bir taşıtta olduğunu algılaması ve sensörlerden gelen bilgilerin kaza olduğunu göstermesi gerekiyor.



Kısacası, bu özelliğin çalışması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Eğer şartlar sağlanmazsa, cihazın “Kaza Algılama” özelliğinin tutarlı çalışmayabileceği ifade ediliyor.

Google tarafında da bir benzeri bulunan bu özellik her ne kadar yararlı olsa da, umarız ki kimse bu özelliği kullanmak zorunda kalmaz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın açıklamalarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: iPhone 6 Apple’ın Eski Cihazlar Listesine Katıldı!