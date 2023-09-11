Apple, 2020’de iPhone 12 Mini’yi piyasaya sürdüğünde küçük telefon hayranları için heyecan doruktaydı. Ardından, bir yıl sonra bu heyecan iPhone 13 Mini ile de devam etti. Ancak şimdi, Apple için küçük telefonların geleceği belirsizleşiyor gibi görünüyor. iPhone Mini üretimi durdurulabilir!

iPhone Mini Modellerine Elveda Deme Vakti Geldi Çattı!

Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporlarına göre, iPhone 13 Mini’nin stokları hızla azalıyor ve ABD’deki çevrimiçi mağazada bile bazı modeller için 2-3 hafta, bazıları içinse 6-8 hafta nakliye süresi öngörülüyor. Bu, iPhone 13 Mini’nin üretiminin yakında durdurulabileceği anlamına gelebilir.

Geçen yıl, Apple iPhone 14 Mini’yi piyasaya sürmedi ve iPhone 13 Mini’yi daha düşük maliyetli ve küçük ekranlı bir seçenek olarak sundu. Ancak artık iPhone 13 Mini’nin satın alınması gerekiyorsa, bu son şans olabilir, çünkü Apple’ın Salı günü duyurduğu iPhone 15 serisinin ardından bu küçük cihazın geleceği belirsiz.

Başlangıçta, küçük bir iPhone için talep olduğu düşünülse de, gerçek veriler iPhone Mini’nin düşük satışlara sahip olduğunu gösterdi. 2022’nin başlarında bir araştırma firması, iPhone 13 Mini’nin o yılın ilk çeyreğinde ABD’deki toplam iPhone 13 satışlarının sadece %3’ünü oluşturduğunu açıklayarak durumun ciddiyetini gösterdi.



Gelecekte, küçük bir iPhone isteyenler muhtemelen giriş seviyesi iPhone SE ile yetinmek zorunda kalacaklar. Ancak söylentilere göre, bu cihaz bile yakın bir gelecekte daha büyük bir ekranla karşımıza çıkabilir. Apple, şimdilik küçük telefon stratejisini gözden geçiriyor gibi görünüyor.

Bu süreçte, artık 6.1 inç ekrana sahip iPhone’lar en küçük iPhone modelleri olacak gibi görünüyor. Birçok Android üreticisi zaten 6 inç ve üstünü standart olarak benimsemiş durumda. Zenfone serisi dışında kompakt Android telefon kalmamıştı. Apple da bu yoldan gidecek gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın strateji değişikliği doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!