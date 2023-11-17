Dün yani 16 Kasım 2023’te başlayan 2023 Xiaomi IoT Ekolojik Ortak Konferansı’nda, Xiaomi, Apple’ın IoT akıllı ekosisteminde önemli bir aktör olduğunu belirtti. Yapılan yeni analizlere göre, iPhone kullanıcılarının %45’i, IoT ekosistemde beşten fazla Xiaomi akıllı cihazına sahip.

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Bu veriler, Xiaomi IoT akıllı ekosisteminin dünya genelindeki en büyük tüketici sınıfı IoT platformu olarak kabul edildiğini gösteriyor. Xiaomi’nin IoT platformunda toplam bağlı cihaz sayısı 655 milyondan fazla. Beş veya daha fazla bağlı cihaza sahip 13 milyondan fazla kullanıcı bulunuyor ki bu da, bağlı cihaz popülasyonunun yaklaşık %10’unu oluşturuyor.

Konferans esnasında, Xiaomi, 2023 Xiaomi IoT Ekolojik İş Ortağı Açık Planını resmi olarak duyurdu. Şu anda, 200’den fazla kategorideki ürünleri birbirine bağlayan 9.000’den fazla IoT iş ortağı mevcut. Çin’in önde gelen teknoloji şirketi, ortaklarının hızla büyümeye devam etmesini bekliyor. Xiaomi’nin öne çıkan Mijia Uygulaması, aylık ortalama 82,9 milyon aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca, tahminlere göre Xiaoai’nin aylık ortalama kullanıcı sayısı 110 milyonun üzerinde.

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Xiaomi’nin IoT akıllı ekosistemine yönelik olumlu göstergeler devam ediyor. Hızla büyüyen ekosistemde daha fazla Apple iPhone’un yer alması bekleniyor.