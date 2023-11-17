Apple kullanıcılarını yakından ilgilendiren müjdeli haber bügün geldi. 9to5Mac’in raporuna göre; Apple, iMessage RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) mesajlaşma standardını benimseyeceğini duyurdu. Bu güncelleme, Google’ın AB Komisyonu’na Apple’ı RCS uyumluluğu için iMessage’ı açmaya zorlama çağrısını takip ediyor ve gelecek yılın sonlarına doğru bekleniyor.

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Apple, rakipleri Samsung ve Google gibi baskılarla karşılaşarak, nihayetinde iPhone’lar ve Android cihazlar arasında platformlar arası mesajlaşma için iMessage benzeri özellikler sunarak RCS’yi benimsiyor. Bu yeni özellikler arasında okundu bilgileri, yazma göstergeleri, yüksek kaliteli medya paylaşımı ve daha fazlası bulunuyor.

İçindekiler iMessage RCS ile daha güvenli olacak

iMessage RCS ile daha güvenli olacak

iMessage, iPhone kullanıcıları için ana iletişim platformu olmaya devam ederken, RCS, SMS ve MMS’in yerini alacak şekilde ayrı olarak çalışacak ve mobil veri veya Wi-Fi’yi destekleyecektir. iMessage, sadece iPhone kullanıcıları arasındaki iletişim için kullanılacak ve SMS ve MMS, gerektiğinde geri dönüş seçenekleri olarak hizmet verecekt.

Son iOS güncellemeleri, özellikle iOS 16 ve iOS 17, iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki etkileşimlere yönelik destekleri iyileştirdi. Bu güncellemeler arasında Tapback’ler, mesaj dizili yanıtlar ve SMS grup sohbetlerinde mesaj düzenleme gibi dikkate değer eklemeler yer alıyor.

Apple, RCS protokolünü geliştirmek için GSMA üyeleriyle işbirliği yapmayı hedefleyerek güvenlik ve şifreleme odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Diğer rakiplerin aksine, Apple RCS özelliğine özel uçtan uca şifreleme eklemeyecek ve standartın kendisini geliştirmeye odaklanacaktır. Bu strateji, uçtan uca şifrelemeyi RCS spesifikasyonu yerine Google’ın Android Mesajlar uygulamasına entegre eden Google ile uyumlu. iMessage RCS desteği ile Google’ın mesajlaşması kadar güvenli bir hizmet verecek gibi görünüyor.

9to5Mac’e yapılan açıklamada bir Apple sözcüsü şunları söyledi: