Elon Musk’ın Twitter üzerinden uygulama içi satın alma stratejisi tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, Twitter Blue için kullanıcılardan aylık 7 dolar ücret alacak ve karşılığında doğrulama rozetleri ve daha az reklam gibi avantajlar elde edecekler. Ancak görünen o ki iPhone kullanıcıları aynı ayrıcalıklar için aylık 11 dolar ödemek zorunda kalacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Twitter, iPhone Cihazlarında Twitter Blue İçin Aylık 11 Dolar İstiyor

Son duyurulara göre Twitter, Apple’ın uygulama içi satın alımlardan aldığı yüzde 30’luk kesintiyi telafi etmek için iPhone’daki “Twitter Blue” aboneliği için aylık 11 dolar ücret almayı planlıyor. Abonelik web üzerinde ise üyelik aylık 7 dolar olarak fiyatlandırılacak. iPhone’un daha yüksek fiyatlı olması, Twitter’ın Apple’a uygulama içi satın alma gelirlerinden aldığı yüzde 30’luk payı, şirketin gelirlerini önemli ölçüde etkilemesi. Bu durumun önüne geçmek isteyen yeni CEO, ayrıl ücretlerde bir değişikliğe gitti.

Bu fiyat farkı, müşterileri web üzerinden abone olmaya teşvik ederek Twitter’ın uygulama içi satın alma ücretlerinden kaçınmasını da sağlayabilir. Ancak daha fazla bilgi olmadan kesin bir şey söylemek çok zor. Kim bilir? Belki şirket web tabanlı Twitter için de farklı bir ücretlendirme politikası izleyebilir. Ayrıca, bu iPhone kullanıcıları için bir ilk değil. Spotify gibi diğer şirketlerin de geçmişte iPhone’da daha yüksek fiyatlar uyguladığını ve bu durumun, fiyatların cihazdan cihaza neden farklı olduğunu anlamayan tüketiciler için kafa karışıklığına yol açabileceğini belirtmekte fayda var.

Ek olarak, Apple’ın şirketlerin uygulamalardaki abonelikler için web’dekinden daha fazla ücret talep etmesiyle ilgili bir sorunu olmadığını da söyleyebiliriz. Ancak daha fazla bilgi olmadan bu fiyatlandırma farkının etkilerinin ne olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Bilmeyenler için yakın tarihte gerçekleşen bir anlaşmazlık sebebiyle iki şirket birbirlerini yaptırımlarla tehdit etmişti. Twitter’ın tekrardan Apple cihazlarında

Elon Musk ve Apple Arasındaki Buzlar Eridi

Anlaşmazlık, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Apple’ın App Store ücretlerini eleştirmesi ve Apple’ın “Twitter’ı App Store’dan çıkarmakla tehdit ettiğini” iddia etmesiyle başladı. Ancak Musk daha sonra Apple CEO’su Tim Cook ile görüştükten sonra açıklamasının yanlış anlandığını belirtti. Olaydan sonra Elon Musk ve Tim Cook Apple Park’ta bir araya geldi ve Musk’a göre, Twitter’ın App Store’dan kaldırılmasına ilişkin bir yanlış anlaşılma hakkında iyi bir konuşma yapıldı.

Twitter, Twitter Blue’yu Cuma günü yeniden başlatmayı planlıyor. Twitter Blue’nun şirketler, devlet hesapları ve bireyler için farklı rozet renkleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellikle yeniden başlatılması bekleniyor. Buna ek olarak, kullanıcı adlarının değiştirilmesine ve yeni hesaplara kaydolmaya sınırlamalar getirilebilir. Yeni özellikler, platformdaki genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Twitter Blue’ya nasıl kaydolunur?

Uygulamanızdaki veya twitter.com adresindeki Profil menüsüne gidin.

Uygulamanızdaki veya twitter.com adresindeki Profil menüsüne gidin. Twitter Blue’yu seçin.

Mavi renkli Yıllık $ karşılığında Abone Ol düğmesini seçin.

iOS için uygulama içi satın alma talimatlarını izleyin.

Tebrikler! Artık bir Twitter Blue abonesisiniz!

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