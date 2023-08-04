Çeşitli ülkelerdeki farklı kurallar ve vergi sistemleri, son teknoloji ürünlere uygun fiyata sahip olmayı zorlaştıran bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin dünyanın en pahalı iPhone’unu satması ve vergiler sayesinde Apple’dan bile daha fazla kazanması gibi durumlar, kaçakçılığa olan ilgiyi artırabiliyor. Bu soruna örnek olarak Çin’de yetkililer, sınırdan 68 iPhone kaçırmaya çalışan bir adamı tutukladı.

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31 Temmuz’da gerçekleşen olayda, lacivert kısa kollu gömlek giyen bir kişi sınırı geçmeye çalıştı ve “İlan Etmeye Gerek Yok” şeridini tercih etti. Ancak gümrük memurlarının dikkatini çeken hareketleri sonucu durduruldu. Adamın üzerinde yapılan dikkatli kontrollerde şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı: Beline, karnına ve bacaklarına bantlanmış tam 68 eski iPhone bulundu. Olayla ilgili dava, öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde yargılanmak üzere ilgili makamlara intikal etti.

Gümrük memurlarına göre, bu tür kaçakçılık girişimleri hiç de şaşırtıcı değil. Gümrüklerde çalışanlar, benzer olaylarla neredeyse her gün karşılaşıyorlar. Geçmişte ayakkabısının içine 48 CPU yerleştirerek ülkeye girmeye çalışan bir başka kişiye de rastlanmıştı.

Bu olaylar, kaçakçılığın dünyanın her yerinde ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kaçakçılık, toplumun düzenini ve ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir suçtur. Vergi ödeme gibi yasal yükümlülüklerden kaçınmak yerine, uygun fiyatlı ürünlere ulaşmanın yasal yollarını aramak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.