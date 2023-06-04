Özellikle iPhone kullanarak portre çekerken telefon fotoğrafçılığı becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız. Bu makalemizle size birkaç ipucu ve püf noktasının yanı sıra iPhone Portre modunda bulunan tüm özellikleri sizinle paylaşıyoruz. Aile üyenizin veya arkadaşınızın harika bir portresini çekmek düşündüğünüzden daha kolay. Sadece birkaç ipucu ve püf noktasını bilmek, iPhone’unuzu yüksek kaliteli bir portre stüdyosuna dönüştürebilir. Şimdi iPhone’unuzdan profesyonel görünümlü portreler çekmenin tam zamanı.

iPhone Portre modunu anlama

İpuçları ve püf noktalarına geçmeden önce portre modunun ne olduğunu anlayalım. Bu, iPhone 7 Plus ve sonraki modellerde bulunan bir özelliktir. iPhone Portre modu, alan derinliği efekti oluşturmak için gelişmiş algoritmalar ve derinlik algılama teknolojisini kullanarak arka planı bulanıklaştırırken nesnenizi odakta tutar. Böylece, modu seçmek dışında hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan portre fotoğraflarınızın daha profesyonel görünmesini sağlıyor.

Etkileyici portreler çekmek için ipuçları

iPhone portrelerinizi bir üst seviyeye taşımak için bu ipuçlarını takip edin.

Yeterli aydınlatma kullanın: Kaliteli portreler için iyi aydınlatma çok önemlidir. En iyi sonuçları elde etmek için mümkün olduğunca doğal ışık kullanın. Sert gölgelerden kaçınmak için bir pencerenin yakınında veya bulutlu bir günde dışarıda çekim yapmayı deneyin.

Kaliteli portreler için iyi aydınlatma çok önemlidir. En iyi sonuçları elde etmek için mümkün olduğunca doğal ışık kullanın. Sert gölgelerden kaçınmak için bir pencerenin yakınında veya bulutlu bir günde dışarıda çekim yapmayı deneyin. Doğru mesafeyi seçin: Portre Modu, nesnenizden yaklaşık 2-8 fit uzakta olduğunuzda en iyi sonucu verir. Çok yakın veya çok uzaktaysanız iPhone’unuz bunu size bildirecektir.

Portre Modu, nesnenizden yaklaşık 2-8 fit uzakta olduğunuzda en iyi sonucu verir. Çok yakın veya çok uzaktaysanız iPhone’unuz bunu size bildirecektir. Gözlere odaklanın: Gözler genellikle yüzün en etkileyici kısmıdır. Odağı oraya ayarlamak için öznenizin gözlerine dokunun.

Gözler genellikle yüzün en etkileyici kısmıdır. Odağı oraya ayarlamak için öznenizin gözlerine dokunun. Farklı perspektiflerle denemeler yapın: Yaratıcı olmaktan korkmayın! Portrelerinize ilgi ve derinlik katmak için farklı açılardan ve perspektiflerden çekim yapmayı deneyin.

Yaratıcı olmaktan korkmayın! Portrelerinize ilgi ve derinlik katmak için farklı açılardan ve perspektiflerden çekim yapmayı deneyin. Fotoğraflarınızı düzenleyin: Portrelerinizi geliştirmek için iPhone’unuzdaki yerleşik düzenleme araçlarını kullanın. Parlaklığı, kontrastı ve doygunluğu ayarlayın veya istediğiniz görünümü elde etmek için filtreler kullanın.

iPhone’unuzla nasıl portre çekersiniz?

Çarpıcı portreler çekmeye başlamaya hazır mısınız? Aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

Kamera uygulamasını açın: Kamera uygulaması genellikle ana ekranınızda bulunur. Açmak için simgeye dokunmanız yeterlidir.

Kamera uygulaması genellikle ana ekranınızda bulunur. Açmak için simgeye dokunmanız yeterlidir. Portre moduna kaydırın: Kamera uygulamasını açtıktan sonra, Portre moduna ulaşana kadar sola veya sağa kaydırın.

Kamera uygulamasını açtıktan sonra, Portre moduna ulaşana kadar sola veya sağa kaydırın. Bir ışık efekti seçin: Daha yeni iPhone’larda, Portre modunda farklı aydınlatma seçenekleri bulacaksınız. Hangisini tercih ettiğinizi görmek için Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne ve Sahne Mono seçeneklerini deneyin.

Daha yeni iPhone’larda, Portre modunda farklı aydınlatma seçenekleri bulacaksınız. Hangisini tercih ettiğinizi görmek için Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne ve Sahne Mono seçeneklerini deneyin. Nesnenizi konumlandırın: Işık efektinizi seçtikten sonra, nesnenizi kameranın görüş alanı içinde konumlandırın. İdeal 2-8 fit mesafe içinde tutmayı unutmayın.

Işık efektinizi seçtikten sonra, nesnenizi kameranın görüş alanı içinde konumlandırın. İdeal 2-8 fit mesafe içinde tutmayı unutmayın. Konunuza odaklanın: Odağı ayarlamak için nesnenizin yüzüne (ideal olarak gözlerine) dokunun. Kamera hazır olduğunda “Portre” kelimesinin sarı renkte vurgulandığını göreceksiniz.

Odağı ayarlamak için nesnenizin yüzüne (ideal olarak gözlerine) dokunun. Kamera hazır olduğunda “Portre” kelimesinin sarı renkte vurgulandığını göreceksiniz. Fotoğrafı çekin: Kurulumunuzdan memnun olduğunuzda, fotoğrafı çekmek için deklanşöre basın.

Kurulumunuzdan memnun olduğunuzda, fotoğrafı çekmek için deklanşöre basın. Fotoğrafınızı inceleyin ve düzenleyin: Fotoğrafınızı incelemek için sol alt köşedeki küçük resme dokunun. Eğer fotoğraftan memnun değilseniz, ‘Yeniden Çek’ düğmesine basın. Memnunsanız, ‘Bitti’ye basın ve tercih ettiğiniz araçları ve filtreleri kullanarak düzenlemeye devam edin.

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iPhone’unuzla nasıl portre çekeceğinizi öğrenmek fotoğrafçılık oyununuzu gerçekten yükseltebilir. İlk başta biraz karmaşık gibi görünse de pratik ve doğru tekniklerle kısa sürede nefes kesici portreler yakalayabilirsiniz. Unutmayın, harika fotoğrafçılığın anahtarı sadece ekipmanınızı (bu durumda iPhone’unuzu) anlamak değil, aynı zamanda düzenli olarak pratik yapmak ve farklı teknikler denemektir. Öyleyse, devam edin ve iPhone’unuzla güzel anlar yakalamaya başlayın.

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