Apple’ın bu hafta yayınlanan iOS 16 iPhone güncellemesi, iPhone kullanıcılarının kilit ekranına “widget” olarak bilinen küçük kareler veya dikdörtgenler eklemesine olanak tanıyor.

Bu güncellemeden sonra App Store’daki en popüler ikinci ücretsiz uygulamaya hızla yükselen Çin uygulaması Top Widgets’ın popülerleşmesine yardımcı oldu. Top Widgets uygulaması, iPhone kilit ekranına küçük kareler halinde bilgi eklemenizi sağlar.

Top Widgets, telefonunuzda ne kadar depolama alanı kaldığı, resimler, attığınız adım sayısı, uygulamalar için özel simgeler ve daha fazlası gibi küçük kareler veya dikdörtgenler ile ana ekranınızı veya kilit ekranınızı kişiselleştirmenize olanak tanır. Apple’ın varsayılan olarak sunduğundan çok daha fazlası var, bu popüler olmasının bir nedeni olabilir.

Ayrıca, iPhone 14 Pro veya Pro Max’te, telefon boştayken bile ekranda widget’ları gösteren yeni her zaman açık ekrandan yararlanır.

İşte uygulamanın nasıl olduğu.

İçindekiler iPhone için Top Widget

iPhone için Top Widget

Başlamak için, App Store’dan Top Widgets’ı indirmeniz yeterli. Hücresel veri veya Wi-Fi’ı açmak ve kapatmak için hızlı geçişler, takviminiz, ekran parlaklığınız, fotoğraflarınız, hatırlatıcılarınız ve hatta küçük animasyonlu emojiler gibi pek çok şey arasından seçim yapabilirsiniz.

Uygulamayı kullanmak için en yeni iPhone’a ihtiyacınız yok. Ancak, kilit ekranınızda widget’lar ayarlamak için önce iOS 16’yı yüklediğinizden emin olmanız gerekir. IOS 16, iPhone 8 ve daha yeni modeller için mevcut.

Ugulamayı açın ve kilit ekranınıza veya ana ekranınıza eklemek istediğiniz widget’ı seçin.

Kilit ekranınıza ekleyebileceğiniz belirli seçenekler için “Kilit Ekranı” bölümünün altına göz atın.

İstediğinizi seçtikten sonra kaydet’e basın.

Hepsi bu kadar, geri kalan özelleştirme seçenekleri size kalmış.