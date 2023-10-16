Apple, iPhone kullanıcılarının yeni cihazlarını ilk açtıklarında güncellemelerle uğraşma zorunluluğunu sona erdirmek için özel bir teknoloji geliştirmeye hazırlanıyor. İlerleyen günlerde başlaması beklenen bu yenilikçi girişim, kutudan çıkarılan iPhone’ların önceden güncellenmesini sağlayacak bir kablosuz ped içerecek. iPhone güncelleme konusunda çıtayı çok farklı yerlere çıkaracak gibi görünüyor.

Apple’ın güvenilir kaynaklarından biri olan Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple, bu fikri gerçeğe dönüştürmek için aktif olarak çalışıyor. Bu sistem, birden fazla iPhone’un orijinal ambalajından çıkarılmasını ve güncellenmesini sağlamak için özel bir ped kullanacak.

Bu adım, yeni iPhone sahiplerinin karşılaştığı yaygın bir sorunu çözmeyi hedefliyor. Yeni bir iPhone satın aldığınızda, en iyi performansı ve güvenliği sağlamak için hemen bir yazılım güncellemesi yapmanız gerekir. Ancak birçok kullanıcı bu önemli adımı atlamış olabilir, bu da cihazlarını güvenlik açısından savunmasız bırakabilir veya en iyi performansı elde edemeyebilirler.

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Apple’ın bu yeni özelliği operatör ortaklarına sunup sunmayacağı ise merak konusu. Şirket, bu özel pedlerin iPhone satan diğer perakende satış noktalarına yayılması konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

Bu inovasyonu Apple’ın başlatmış olsa da diğer akıllı telefon üreticilerinin nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Android üreticileri, aynı kullanıcı deneyimini sunma yoluna gidecekler mi, yoksa Apple’ı rekabetçi akıllı telefon pazarında benzersiz kılacak başka farklılaştırıcı özellikler mi geliştirecekler? Bu arada, yeni bir iPhone kullanıcısıysanız, yazılım güncellemelerini kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme’ye giderek talimatları izleyebilirsiniz.