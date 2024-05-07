Apple, Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar için iOS 17.5 güncellemesiyle bir dizi yeniliği sunmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme, önemli değişiklikler ve iyileştirmeler getirirken, aynı zamanda birçok öne bakan yardımcı programı da içerecek.

Bugün, Apple, özel bir duvar kağıdı ve saat kadranıyla birlikte gelen yeni Pride Edition Örgülü Solo Döngü Apple Watch bandını duyurdu. Bu, Apple’ın çeşitliliği ve kapsayıcılığı kutlamak için tasarlanmış özel bir ürün.

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Apple’ın resmi açıklamasına göre, iOS 17.5 güncellemesi, Apple Watch, Mac, Vision Pro ve iPad için ek güncellemelerle birlikte yakında yayınlanacak. Ancak, şirket henüz kesin bir tarih belirtmemiş olsa da, güncellemenin yakın bir zamanda geleceği tahmin ediliyor.

Apple’ın bugün “Let Loose” etkinliğinde yeni OLED iPad Pro ve M2 iPad Air modellerini duyurması bekleniyor. Bu etkinlik, şirketin yeni ürünlerini tanıttığı ve güncellemelerini duyurduğu önemli bir platform olacak.

Bununla birlikte, iOS 17.5 ve diğer güncellemelerin yarınki “Let Loose” etkinliğinde duyurulabileceği belirtiliyor. Ayrıca, güncellemeyle birlikte iPadOS 17.5’in de yayınlanması bekleniyor. Apple’ın özellikle yeni OLED iPad Pro için özel özellikler getireceği belirtiliyor.

iOS 17.5’in yayınlanması için bir hafta daha beklememiz gerekebilir. Apple, genellikle yazılım güncellemelerini Salı günleri yayınlıyor, bu nedenle gelecek güncellemenin 14 Mayıs veya öncesinde gelebileceği tahmin ediliyor. Ancak, tüm bu bilgiler şu anda sadece spekülasyonlarla sınırlı, çünkü son karar Apple’a ait.

Ayrıca, bu hafta içinde OLED iPad Pro modellerinin ön siparişe açılacağını göz önünde bulundurarak, şirketin güncellemeyi yarın da yayınlayabileceği bir ihtimal olarak değerlendirilebilir.