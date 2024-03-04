Adobe Türkiye, dünya çapında yaratıcı uygulamalarının bulut tabanlı hizmeti olan Creative Cloud’un fiyatlarına önemli ölçüde zam yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamayla Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere Pro gibi popüler masaüstü ve mobil uygulamalara erişimi sağlayan bu platform üzerindeki projelerin bulut ortamında saklanmasını mümkün kılan Creative Cloud’un fiyatlarını revize edeceğini belirtmişti.

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Bu zam haberi, Türkiye’deki Creative Cloud kullanıcılarını da doğrudan etkiliyor. Adobe, 5 Mart itibarıyla Türkiye’deki abonelik fiyatlarını artıracağını duyurarak, bazı kullanıcılara bilgilendirme mesajları gönderdi. Ancak, bu zam sadece bir miktar artış değil; Adobe, yurt dışındaki abonelik fiyatlarına %9’luk bir zam yaparken, Türkiye’deki fiyatları tek seferde %308 gibi çarpıcı bir oranda yükseltiyor. Bu durum, Türkiye’deki Creative Cloud kullanıcılarının ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

İçindekiler Adobe Türkiye fiyatları yüzde 300 zamladı

Adobe Türkiye fiyatları yüzde 300 zamladı

Yurt dışındaki fiyatlarla karşılaştırıldığında, Türkiye’deki abonelik ücretleri hala uygun görünebilir. Ancak, aylık 777 TL gibi bir ücret, özellikle hobi amaçlı kullanıcılar için oldukça yüksek bir meblağ olarak nitelendirilebilir. Bu kadar büyük bir zammın ardındaki nedenlerden biri, Adobe’un küresel olarak fiyatları artırırken döviz kurlarındaki dalgalanmaları da dikkate alması olarak öne çıkıyor. Yıllık fiyat ise tam 10.350 TL oldu.

Creative Cloud’un bu fiyat artışı, Türkiye’deki dijital içerik üreticileri ve tasarımcılar arasında endişeye yol açtı. Artan maliyetler, özellikle bağımsız çalışanlar ve küçük işletmeler için ek bir yük oluşturabilir. Adobe’nun bu adımıyla ilgili kullanıcıların tepkileri ve alternatif çözüm arayışları da artış gösteriyor.

Adobe Türkiye konu ile ilgili olarak; “Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Japonya, Norveç, Güney Kore, İsveç veya Türkiye’deki bir müşteriyseniz Adobe, para birimi dalgalanmalarını izler ve yalnızca gerektiğinde fiyatları ayarlar. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara uyum sağlama becerimiz, herkes için yaratıcılığı sürekli olarak mümkün kılmamızı ve küresel çapta müşterilerimize büyük değer sunmamızı sağlıyor. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Norveç ve İsveç’te Creative Cloud ve Document Cloud planlarının fiyatlarında artış olacaktır. Mısır, Japonya, Güney Kore ve Türkiye için güncellenmiş fiyatlandırma 5 Mart 2024 tarihinden sonra uygulanacaktır.” açıklamasında bulundu.