Son dönemde iPhone fiyatları zaten cep yakıyordu, peki yeni gelişmelerle işler daha da mı kötüye gidiyor? ABD Başkanı Trump’ın uygulamaya hazırlandığı yeni gümrük vergileri nedeniyle Türkiye’de iPhone fiyatlarının ciddi bir artışla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor.

iPhone fiyatlarına yine zam gelebilir!

Özellikle iPhone kullanıcıları için işler pek parlak görünmüyor. Trump yönetiminin Çin’den ithal edilen ürünlere getireceği yeni gümrük vergileri, Apple zam ihtimalini ciddi şekilde artırıyor. Uluslararası kaynaklara göre, eğer Apple bu maliyetleri tüketiciye yansıtırsa, iPhone modellerinde %30 ila %40 arasında bir fiyat artışı bekleniyor.

Bu da Türkiye gibi döviz kuru dalgalanmalarına hassas ülkelerde, zaten yüksek olan fiyatların daha da ulaşılmaz hale gelmesi demek. Biraz daha açmak gerekirse, bu durum yalnızca yeni modellerle sınırlı kalmayabilir.

Eski modellerde bile fiyatların güncellenmesi söz konusu olabilir. Türkiye’de hali hazırda iPhone zam beklentisi olan kullanıcılar için kötü haber: Apple, global zam kararlarını çoğunlukla hızlı şekilde Türkiye’ye de yansıtıyor.

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Üstelik, bu zammın üzerine bir de yerel vergiler ve döviz kuru etkisi eklendiğinde, Apple ürünü almak isteyenler için tablo iyice zorlaşıyor. Üretimin büyük bölümünün Çin’de yapılıyor olması, Apple’ı doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Şirket, Trump yönetiminin baskıları karşısında alternatif üretim noktaları arıyor olsa da, kısa vadede bu adımların fiyatlara olumlu yansıması beklenmiyor. Bu yüzden Apple zam kaçınılmaz bir son gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple fiyatlarındaki olası bu artış, Türkiye’de Apple kullanıcılarını nasıl etkiler sizce? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın! Daha fazla haber ve güncelleme için bizi takipte kalın!