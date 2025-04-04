Apple, heyecanla beklenen iOS 18.4 güncellemesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yeni sürüm, kullanıcılara birçok yenilik sunarken, bazı sorunları da beraberinde getirdi. Türkiye’de de yoğun olarak kullanılan CarPlay sistemi, iOS 18.4 ile birlikte bağlantı problemleri yaşamaya başladı.

iOS 18.4 sonrası yaşanan iOS CarPlay hatası kullanıcıları nasıl etkiliyor?

iOS CarPlay hatası, iOS 18.4 güncellemesini yükleyen birçok iPhone kullanıcısını etkisi altına aldı. Kullanıcılar, araçlarına bağlandıklarında CarPlay aniden bağlantıyı kesmesi veya hiç bağlanmaması gibi problemlerle karşılaşıyor.

Mazda, Honda, Ford ve Audi gibi markaların kullanıcıları, bu bağlantı sorunlarından en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Yaşanan sorun sadece bağlantının kesilmesiyle sınırlı değil. Bazı kullanıcılar, CarPlay bağlantısını yeniden sağlamak için defalarca uğraşmak zorunda kalıyor.

Cihazlarını yeniden başlatmalarına veya CarPlay eşleştirmesini silip tekrar kurmalarına rağmen, iOS CarPlay hatası devam edebiliyor. Şu anda Apple’dan resmi bir çözüm açıklaması gelmedi, ancak otomobil üreticileri problemin Apple kaynaklı olduğunu doğruluyor.

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İyi haber şu ki Apple, hatanın farkında ve çözüm için yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Beta sürecindeki yeni güncellemenin, CarPlay bağlantı sorunlarını ortadan kaldırması bekleniyor. Bu süreçte kullanıcıların geçici olarak CarPlay bağlantısını kaldırıp yeniden eşleştirmeleri öneriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 18.4 güncellemesi sonrası siz de iOS CarPlay hatası yaşadınız mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve en güncel teknoloji haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın!