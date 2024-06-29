Apple’ın donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğine sahip ilk çipi olan A17 Pro işlemcili iPhone 15 Pro ve Pro Max‘in piyasaya sürülmesinden bu yana, Apple büyük oyun geliştiricilerini oyunlarını iOS’a getirmeye ikna etmeye çalışıyor. Ancak, iPhone AAA oyunlar beklenen ilgiyi göremedi. Assassin’s Creed Mirage iOS, Residen Evil Village gibi oyunlar resmen çakıldı.

iPhone AAA Oyunlar Beklenen İlgiyi Görmüyor, Assassin’s Creed Mirage Yüklenmedi

Resident Evil Village ve Assassin’s Creed Mirage gibi iPhone AAA oyunlar artık App Store’da mevcut, ancak MobileGamer.biz tarafından elde edilen verilere göre, bu oyunlar iPhone ve iPad kullanıcıları arasında beklenen popülariteye ulaşamıyor.

Raporlar, Apple’ın Ubisoft ve Capcom gibi şirketlere, en yeni cihazlarının donanımını tanıtmak için bu oyunları iPhone’a taşımaları için ödeme yapmış olabileceğini öne sürüyor. Ancak görünen o ki, bu teşviğe rağmen kullanıcılar casual oyunları daha çok tercih ediypr. iPhone AAA oyunlar ise pek rağbet görmedi.

Uygulama analiz şirketi Appfigures’in analizleri, Assassin’s Creed Mirage iOS uygulamasının 6 Haziran’da piyasaya sürülmesinden bu yana 123.000’den fazla indirildiğini gösteriyor. Ancak, sadece 3.000’den az kişi oyunun tamamının kilidini açmak için 49,99 dolar ödemiş. Günlük indirme sayıları ise şimdiden 3.000’in altına düşmüş durumda. Bu rakamlar, oynaması ücretsiz mobil oyunlarla karşılaştırıldığında oldukça düşük.

Aralık ayında iOS için yayınlanan Resident Evil 4 de indirme sayılarıyla mücadele ediyor. Oyun 357.000 kez yüklendi, ancak yalnızca 7.000 kişi tam oyunun kilidini açmak için 29,99 dolar ücret ödedi. Resident Evil Village ise yaklaşık 5.750 kişi tarafından tam oyun için 15,99 dolar ödenerek satın alındı. Yani iPhone AAA oyunların hiçbiri istenen sonucu veremedi.

Appmagic içerik müdürü Andrei Zubov, akıllı telefon kullanıcılarının daha basit oyunları tercih ettiğini belirtiyor. Dokunmatik kontroller göz önünde bulundurularak hazırlanan bu oyunlar, daha kısa oyun seansları için uygun oldukları için tercih ediliyor.

Zubov, “En iyi performans gösteren premium mobil oyunların birçoğu aslında bağımsız oyunlardır. Bu oyunlar genellikle daha basit kontrollere sahip, üst düzey grafikler yerine benzersiz sanat stillerine öncelik veriyor ve daha kısa oyun oturumları için uygun” diyor.

iPhone AAA oyunlar, oyun kumandaları ile oynanmak üzere tasarlanmış olup dokunmatik kontroller genellikle zayıf ve rahatsız edici bulunuyor. Ayrıca, en büyük iPhone’un bile sofistike oyunlar için küçük bir ekrana sahip olması, bu deneyimi oyuncular için daha az çekici hale getiriyor.

Bunun yanı sıra, donanım sınırlamaları nedeniyle iPhone AAA oyunlar yalnızca en yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile uyumlu. iPad’ler içinse yalnızca M1 veya üstü modellerde çalışıyorlar. Bu sınırlamalar, iOS üzerinden bu oyunları satın alabilecek kişi sayısını da azaltıyor.

Ayrıca, AAA oyunların yüksek fiyatları, akıllı telefon sahiplerinin mobil oyunlar için ödemeye alışkın olduklarından çok daha fazla olduğu için kullanıcıları satın almaktan uzak tutuyor. Bunun yerine kullanıcılar casual oyunları tercih ediyor. Candy Crush, Temple Run, Subway Surfers gibi oyunların halen popüler olması tesadüf değil.

Sonuç olarak, iPhone büyük oyunlar her ne kadar etkileyici olsa da, kullanıcıların bu oyunlara ilgisi henüz beklenen düzeyde değil. Apple AAA oyunlar için yapılan yatırımlar, şimdilik istenen sonuçları vermemiş gibi görünüyor.

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