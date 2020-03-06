iPhone 9 üretimi Coronavirus nedeniyle gecikebilir!

Apple, önümüzdeki günlerde yılın ilk yeni cihaz duyurusunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Duyurulacak cihazlar arasında iPhone SE’nin devamı niteliğindeki iPhone 9 modeli de yer alırken, cihazın satışa sunulma süreci beklenenden daha uzun sürebilir!

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Coronavirus salgını, iPhone 9 için parça üreten fabrikaları vurdu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus salgını, başta Çin olmak üzere donanım üreticilerini zor bir duruma düşürdü. Dev şirketler fabrikalarını geçici olarak kapatmayı seçerken, ürün sevkiyatları da bu durumdan önemli ölçüde etkileniyor. Ortaya çıkan son raporlara göre, bileşen tedariğindeki gecikmeler iPhone 9’un üretim sürecini sekteye uğratacak.

Apple’ın üretim tarafındaki ortakları Foxconn ve Pegatron, devre kartı (PCB) için planladıkları üretim takvimini yılın ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine erteledi. Coronavirus nedeniyle gerçekleşen bu erteleme, aynı zamanda iPhone SE halefi için planlanan satış tarihinin birkaç hafta ertelenmesi anlamına geliyor. Üretim kaynaklı sorunların ise iPhone 9’un tanıtım tarihini etkilemesi beklenmiyor. Seri üretime hazır olduğu daha önce ortaya çıkan telefonun planlandığı üzere 31 Mart tarihinde duyurulacağı belirtiliyor.

Apple kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen iPhone 9, normal iPhone modellerine göre daha küçük boyutu ve uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 8’in tasarım felsefesini benimseyen telefon, 4.7 inçlik LCD ekrana sahip olacak. Apple A13 işlemci ve 3 GB RAM’in yanı sıra Touch ID teknolojisi de uzun bir aradan sonra geri dönecek. Son olarak telefonun 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağının beklendiğini belirtelim.