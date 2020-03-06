Akıllı Telefonlar
iPhone 9 üretimi Coronavirus nedeniyle gecikebilir!
Apple, önümüzdeki günlerde yılın ilk yeni cihaz duyurusunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Duyurulacak cihazlar arasında iPhone SE’nin devamı niteliğindeki iPhone 9 modeli de yer alırken, cihazın satışa sunulma süreci beklenenden daha uzun sürebilir!
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Coronavirus salgını, iPhone 9 için parça üreten fabrikaları vurdu!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus salgını, başta Çin olmak üzere donanım üreticilerini zor bir duruma düşürdü. Dev şirketler fabrikalarını geçici olarak kapatmayı seçerken, ürün sevkiyatları da bu durumdan önemli ölçüde etkileniyor. Ortaya çıkan son raporlara göre, bileşen tedariğindeki gecikmeler iPhone 9’un üretim sürecini sekteye uğratacak.
Apple’ın üretim tarafındaki ortakları Foxconn ve Pegatron, devre kartı (PCB) için planladıkları üretim takvimini yılın ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine erteledi. Coronavirus nedeniyle gerçekleşen bu erteleme, aynı zamanda iPhone SE halefi için planlanan satış tarihinin birkaç hafta ertelenmesi anlamına geliyor. Üretim kaynaklı sorunların ise iPhone 9’un tanıtım tarihini etkilemesi beklenmiyor. Seri üretime hazır olduğu daha önce ortaya çıkan telefonun planlandığı üzere 31 Mart tarihinde duyurulacağı belirtiliyor.
Apple kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen iPhone 9, normal iPhone modellerine göre daha küçük boyutu ve uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 8’in tasarım felsefesini benimseyen telefon, 4.7 inçlik LCD ekrana sahip olacak. Apple A13 işlemci ve 3 GB RAM’in yanı sıra Touch ID teknolojisi de uzun bir aradan sonra geri dönecek. Son olarak telefonun 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone, özel soğutma sistemi ile gelecek!
Lenovo, ilk oyun odaklı akıllı telefonu Lenovo Legion Phone modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yüksek performans sunması beklenen oyun telefonunun son olarak rakip cihazlardan daha verimli özel bir soğutma teknolojisi ile geleceği bilgisi paylaşıldı.
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Lenovo China Mobile Genel Müdürü Chen Jin, paylaştığı görsel ile cihazın özel bir soğutma teknolojisine sahip olacağını iddia etti. Chen Jin’in yaptığı paylaşımda, rakip cihazlarda bulunan soğutma teknolojilerine göre çok daha iyi bir soğutma sağlayacağını iddia ettiği teknoloji hakkında başka bir ayrıntı yer almıyor.
Daha önce Antutu testinden 600.000’in üzerinde puan aldığı paylaşılan yeni model gücünü Snapdragon 865 platformundan alacak. 5G desteğine sahip olması beklenen Lenovo Legion Phone modelinin diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyun PC’leri tarafında oldukça başarılı modellere imza atan markanın telefon tarafında aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği merak konusu.
Akıllı Telefonlar
TCL, genişleyen yeni telefon konseptini duyurdu!
Geçtiğimiz yılın sonlarında duyurduğu Plex modeliyle akıllı telefon dünyasına giriş yapan TCL, görünüşe göre bu pazarda kalıcı olmak istiyor. Markanın resmi olarak duyurduğu 2 yeni konsept, katlanabilir telefonlardan sonra yeni bir form yapısını da ortaya koyuyor.
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TCL, yana doğru genişleyebilir telefon konseptiyle fark yaratıyor!
Samsung, Huawei ve Motorola gibi üreticiler, son dönemde piyasaya sürdükleri katlanabilir akıllı telefon modelleriyle yeni bir dönem başlatmıştı. Henüz yeni sayılabilecek konsept oldukça ilgi çekerken, TCL bunu bir adım daha ileri taşıyan yeni konseptlerini duyurdu. Konsept modellerden ilki, katlanabilir formun aksine yana doğru genişleyen bir yapıya sahip. Normal kullanımda 6.75 inçlik AMOLED ekrana sahip olan cihaz, tek bir tuşa basarak 7.8 inç boyutuna büyüyor. Bu yenilikçi özelliğin çalışma prensibi ise ekranın alt ve üst kısımlarında yer alan iki motora dayanıyor.
TCL tarafından geliştirilen ekranın form faktörü değiştiğinde ise kullanıcı dostu arayüzün ek özellikleri ortaya çıkıyor. Bu alan, istendiği takdirde tıpkı Samsung Galaxy Fold gibi bölünmüş ekran ve çoklu görev alanı gibi özelliklere bürünebiliyor. Kızak sisteminin manuel kullanımına güvenlik nedeniyle izin verilmeyen cihazın yalnızca 9 mm inceliğe sahip olması da dikkat çekiyor.
TCL’nin duyurduğu ikinci konsept ise daha alıştığımız katlanabilir ekran yapısına dayanıyor. 6.7 inç boyutundaki cihaz, çift menteşe sisteminin yardımıyla açılarak 10 inçlik devasa bir ekrana dönüşüyor. Burada markanın birbiriyle zıt çalışma prensibine dayanan DragonHinge ve ButterflyHinge menteşe sistemleri kullanılmış. Üçe katlanan AMOLED panel ise şirket iştiraklerinden TCL-CSOT tarafından geliştirilmiş ve pek alışkın olmadığımız 3K çözünürlük ile geliyor.
TCL, bu yıl içerisinde iki konseptin birleşiminden oluşacak bir modeli duyurmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla cihazların diğer teknik özellikleri ve fiyatı hakkında net bir bilgi paylaşılmıyor. Bunun yanı sıra, tanıtılacak üründe tamamen çalışır durumdaki genişleyen ekranlı konsept üzerinden gidileceği tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro, X2’den daha iyi bir kameraya sahip olacak!
Brian Shen, bir süredir bildiklerimizi ve bazı sızıntıları resmi olarak doğruladı. Find X2 ve Find X2 Pro olmak üzere iki farklı amiral gemisi birlikte çıkacak. Daha da iyisi, Oppo başkan yardımcısı iki model arasındaki farkları açıkladı.
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Oppo Find X2 Pro ve Oppo Find X2’nin arasındaki fark ne olacak?
Find X2 Pro, farklı bir kamera kurulumu ile gelecek ve “ekstra görüntü kalitesi” sunacak. Pro olmayan versiyonda, önceki nesil telefonlara göre görüntü kalitesinde önemli iyileştirmeler sunan yeni bir Sony IMX sensörü kullanılacak. Ayrıca vanilya sürümdeki kamera kurulumu daha küçük bir kamera çıkıntısına sahip olacak ve telefonun kendisi buna bağlı olarak daha ince olacak. Find X2 Pro ise daha güçlü bir kamera donanımına sahip olacak ve fiyat olarak ise daha pahalı bir şekilde karşımıza çıkacak.
Shen, daha ince profili ve kaplama seçenekleri için Oppo Find X2‘yi tercih ettiğini paylaştı. (X2 ve X2 Pro, dış kaplamada ve muhtemelen mevcut renklerde farklılık gösterecek.) Find X2 Pro‘da periskop kamera modülü de dahil olmak üzere üçlü bir kamera düzeni bulunuyor. Bu üç kameradan hangisinin Pro olmayan model için çıkartılacağını henüz bilmiyoruz. Fakat çıkarılacak olan kameranın periskop kamera olacağı düşünülüyor. Bu iki amiral gemisi yarın resmi olarak tanıtılacak.