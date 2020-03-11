Barcelona’ya gittik! (vLog)

Ersin Akman, bugünkü videomuzda kullanmış olduğu S10e modelinden Oppo’nun Reno 2 modeline geçiyor.

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Videomuzun içerisinde,” S10e’nin uzun kullanım performansı nasıldı? Neden S10e cihazını tercih etmişti? Küçük ekranlı akıllı telefonlardan büyük ekranlı telefona geçmek nasıl hissettiriyor?” sorularının cevabını bulabilirsiniz.

Ersin Akman’ın kullandığı S10e’nin özellikleri nelerdi?

5,8 inç Full HD+ ekranıyla gelen Galaxy S10e uzun bir aradan sonra S serisine kıvrımlı (edge) olmayan bir ekran sunuyor. Sonsuz O ekran teknolojisine sahip olan telefon Dinamik AMOLED olarak HDR10+ özelliğiyle geliyor.

Exynos 9820 Octa işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Arkada 12 MP geniş açılı, ve 16 MP ultra geniş açılı lens ile oldukça iyi çekimler yapabilen S10e önde ise 10 MP çözünürlüğünde kamera ile en iyi özçekim yapabilen telefonlardan biri durumunda.

Oppo Reno 2’nin özellikleri neler?

Oppo Reno 2, tasarımsal çizgisiyle firmanın öne çıkan cihazlarından biri. Tam ekran deneyimini yaşatan 6.5 inç ekranı ve rakiplerine oranla farklı yapıdaki pop-up ön kamera tasarımıyla dikkat çekiyor. Donanımsal tarafta ise Qualcomm’un Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alan Reno 2’de 8GB RAM bulunuyor.

Bunların dışında, fotoğrafçılık anlamında arka tarafta bulunan 48MP kamerasıyla kaliteli çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ek olarak, pil tarafında ise 4.000 mAh batarya kapasitesi ve firmanın VOOC Flash Charge 3.0 desteğiyle güçlendirdiği 20W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Ayrıca, daha detaylı bilgi edinmek için, kanalımızda bulunan “Samsung Galaxy S10e incelemesi” ve “10 aydır kullanılan Samsung Galaxy S10e ne halde?” videolarına bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10e incelemesi: https://youtu.be/XSJ7zh8rKD4

10 aydır kullanılan Samsung Galaxy S10e ne halde?: https://youtu.be/2-BZIHP3Eb8