Apple, son yıllarda teknoloji dünyasının en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilirken, her yeni iPhone modeli büyük bir beklenti yaratıyor. Ancak, iPhone serisinin bazı dikkat çekici eksiklikleri ve sıçramalarıyla ilgili birçok soru ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de iPhone 9 serisinin neden piyasaya sürülmediği sorusu. Apple’ın takipçileri ve teknoloji meraklıları, iPhone 8’den hemen sonra iPhone X’e geçiş yapılmasının ardından iPhone 9’un neden eksik olduğunu merak ediyorlar.

İçindekiler iPhone 9 yerine X geldi

iPhone 9 yerine X geldi

İlk olarak, iPhone 8 ve iPhone X’in piyasaya sürülme sırası biraz karmaşık bir hikayeyi anlatıyor. 2017 yılında Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı duyurdu, ancak aynı etkinlikte iPhone X’i de tanıttı. iPhone 8 ve 8 Plus, geleneksel tasarımı korurken, iPhone X, daha yeni bir tasarım anlayışını temsil ediyordu. Bu nedenle, iPhone X’in 10. yıl dönümüne özel olarak piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle “X” olarak adlandırıldığı düşünülüyordu.

Ancak, iPhone 8 ve iPhone X’in aynı anda tanıtılması ve piyasaya sürülmesi, bazı kullanıcıların kafasını karıştırdı. Apple’ın iPhone serisinin numaralandırma mantığına göre, bir sonraki modelin “iPhone 9” olması gerekiyordu. Ancak Apple, bu mantığı takip etmedi ve doğrudan “iPhone X” adını kullandı. Bu durum, “iPhone 9″un neden eksik olduğu sorularını beraberinde getirdi.

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Bununla birlikte, Apple’ın bu kararının arkasındaki nedenler üzerine spekülasyonlar bulunuyor. Bir teori, Apple’ın “X” adının 10. yıl dönümünü vurgulamak için kullanıldığını ve bu nedenle “iPhone 9″u atladığını öne sürüyor. Diğer bir teori ise, iPhone X’in daha yenilikçi bir tasarıma sahip olması nedeniyle, Apple’ın sıradan bir “iPhone 9” yerine “X” ile başlayan bir model sunarak daha fazla dikkat çekmeyi hedeflediğini iddia ediyor.

Apple’ın 9’u atlamasının bir başka nedeni de, donanım ve yazılım açısından bir sıçrama yapma isteğiydi. 2017’de tanıtılan iPhone X, yüz tanıma teknolojisi olan Face ID’yi tanıttı ve daha ince çerçevelerle birlikte büyük bir ekran sunuyordu. Bu, iPhone serisinde büyük bir değişiklik olduğunu gösteriyordu. Bu yüzden, Apple’ın “iPhone 9” adını kullanmak yerine, daha büyük bir atılım yapmayı planladığı düşünülebilir.

Ayrıca, Apple’ın ürün çizgisini basitleştirmeye yönelik bir strateji izlemesi de söz konusu olabilir. “iPhone 9” adı, tüketicileri iPhone X’e geçmeye teşvik edebilirdi, bu nedenle Apple, model seçeneklerini daha iyi yönetmek için bu adımı atmış olabilir.

Sonuç olarak, iPhone 9’un neden çıkmadığı sorusu, birçok farklı teorinin etkisi altında. Apple’ın neden böyle bir karar verdiği tam olarak bilinmiyor, ancak şirketin pazarda yarattığı etki ve başarı, bu stratejinin ardındaki nedenleri açıklamak için yeterli olabilir. Sonuçta X yani 10, iPhone’un 10. yılında çıktı. Bu yüzden 9’u Apple atlamakta çok haklıydı. Artık 15’e geldiğimize göre 9’un artık hiç çıkmayacağını söyleyebiliriz.