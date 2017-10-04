iPhone 8 nihayet Türkiye’de satışa sunuluyor. Apple, iPhone 8’in ülkemizdeki resmi piyasaya sürülüş tarihini duyurdu.

Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone 8 dünyada istediği başarıyı elde etmenin çok ama çok gerisinde kalmıştı. Apple Store’larda aşina olduğumuz uzun kuyruk görüntülerini bir kenara bırakın, cihaz fazlasıyla az ilgi çekti. Bu noktada bir pazarlama hatası olduğu söylenebilir. Çoğu kullanıcı, iPhone 7 ailesinden asgari düzeyde farkı olan bir telefon satın almaktan sonra, iPhone X’i beklemeyi uygun görüyor.

Ancak iPhone 8, Türkiye’de ciddi satış rakamları elde edebilir. Ne de olsa firmanın ülkemizde pek çok hayranı bulunuyor.

Apple’ın açıklamasına göre akıllı bomba, 20 Ekim 2017’de resmen satışa sunulacak. Cihazın iPhone 7 türevlerine göre en büyük avantajı, Apple tarihinin açık ara en hızlı mobil işlemcisi olarak kabul edilen A11’in varlığı. A11, altı çekirdekli yapısı ile A10’a göre yüzde 25’e varan performans artışı sunuyor. Kablosuz şarj özelliği de sunan cihaz, bu noktada da artı puan kazanıyor. Dayanıklı camdan yapılma ön ve arka tasarım da, telefonun cazibesini artırıyor.

Akıllı telefonunun Türkiye fiyatı ise henüz belli olmadı. Yine de fiyatların oldukça tuzlu olacağını tahmin ediyoruz.