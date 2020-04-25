iPhone 8 kamerası iPhone SE 2020’de sorunsuz çalışabiliyor!

iPhone SE, her ne kadar iPhone 8‘e benzese de, iç donanımda farklılık merak ediliyordu. İşte bu merakı PBKreviews isimli YouTube kanalı giderdi.

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iPhone SE komple parçalara ayrıldı!

Apple‘ın yeni akıllı telefonu iPhone SE, adından söz ettirmeye devam ediyor. Fiyat performans oranı neredeyse çok iyi olan cihaz, parçalara ayrıldı. PBKreviews isimli YouTube kanalı, her zaman olduğu gibi parçalara ayırdığı telefonlar arasına iPhone SE‘yi de ekledi. Genelde tamirinin nasıl olacağı konusunda merak uyandıran cihazların içini açan ve değerlendirme yapan platform, aynı prosedürü Apple‘ın yeni cihazı içinde uyguladı. Özellikle iPhone 8 ile olan benzerliği gündemde olan cihazın içini açan kanal, işlemin ardından cihazın sadece dış görünüş olarak değil, iç tasarımının da iPhone 8‘e oldukça benzediğini kullanıcılarına gösterdi. Ayrıca işlem sırasında bu benzerlikten kaynaklı kamera değişimi de yapıldı. iPhone 8‘in kamerasının iPhone SE cihazına takıldığında sorunsuz çalıştığının gözlemlenmesi de bir hayli sürpriz oldu.

Elde edilen sonuç karşısında, iPhone 8 cihazının ileride kurtarıcı olabileceği de düşünüldü. Ancak bu kurtarıcılık meselesi tabi ki de kullanıcıların bireysel olarak yapabileceği hamleler ile mümkün olabilir. Zira Apple‘ın, yeni çıkan cihazı için, olası arıza durumlarında iPhone 8‘i kullanması pek mümkün gözükmüyor. Yine de bu tarz bir deneyin olumlu sonuçlanması izleyenler tarafından da oldukça şaşırtıcı oldu. Apple‘ın fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkan cihaz, ülkemiz içerisinde de diğer Apple ürünü akıllı telefonlara kıyasla oldukça uygun ve alınabilir bir şekilde karşımıza çıkıyor.