iPhone 6 ay gölün dibinde kaldıktan sonra çalışmaya devam etti!

iPhone, etkileyici özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sefer ki konumuz ise dayanıklılık. Daha doğrusu, su geçirmezlik. Her ne kadar iPhone’ların belli bir süre ve belli koşullarda suya dayanıklılığı IP sertifikalarıyla kanıtlı olsa da, geçtiğimiz günlerde Kanada’da yaşanan olay “yok artık” dedirtti. Öyle ki, bir iPhone 11 gölün dibinde tam 6 ay kaldı ve hiçbir şey olmamışçasına çalışmaya devam etti. İşte o iPhone’un hikayesi…

Hazır konumuz telefonlarken, sizler için özenle seçtiğimiz telefon aksesuarlarını içeren listeyi sizlere paylaşmak isteriz.

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iPhone 6 ay boyunca suya meydan okudu

Her şey, Kanada’nın British Columbia eyaletinde yaşayan Fatameh Ghodsi’nin geçtiğim yılın eylül ayında arkadaşlarıyla göl turuyla başladı. Ghodsi, katıldığı göl üstündeki çarpışan botlar etkinliğinde telefonunu suya düşürdü. Bundan sonra, gölün de içinde bulunduğu parkın yetkililerine durumu bildirdi. Ancak, aldığı cevap “Telefonunuzu bulmamız imkansız, üzgünüz.” şeklinde oldu. Bunun üstüne, telefondan ümidini kesen Ghodsi, kendisine yeni bir telefon alıp hayatına devam etti. Dahası, hikayenin belki de en ders verir nitelikteki tarafı, Ghodsi fotoğrafları ve diğer bilgileri yedeklememişti. Dolayısıyla, tüm kişisel verilerini de telefonuyla birlikte gölün dibine uğurladı.

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Telefonu 6 ay sonra bir YouTuber kurtardı

Aslında, hikayenin en ilginç yanı ise telefonun kurtarılma tarafında yatıyor. Öyle ki, suyun dibini boylayan iPhone’u, kanalı suyun derinliklerinde kaybolmuş eşyaları bulmak üzerine olan bir YouTuber buldu. Clayton Helkenber isimli YouTuber, yıllardır dalma sporuyla uğraşan bir kişi. 2020 yılının başlarında pandemi nedeniyle işten çıkarıldıktan sonra ise hobisini YouTube’a taşımaya karar verdi. Kanalında su altında bulduğu eşyaları sergileyen Helkenberg’ün son buluşu ise Ghodsi’nin 6 ay önce kaybettiği iPhone’u oldu. Bu hafta başı Vancouver şehri yakınlarındaki Harrison Göl’ünde rutin dalışlarından birini yapan Helkenberg’ün dikkatini bir iPhone çekti. Evet, bu Ghodsi’nin iPhone’uydu. Helkenberg’ü şaşırtan ise telefonun açma tuşuna basınca çalışması oldu. Helkenberg, olayı “Normalde bulduğum telefonları özel bir kumda bekletiyorum onarmak için. Bu telefonda ise, kuma koymadan açma tuşuna bastım şansımı denemek için. Telefon direkt çalıştı. Açıkçası, şoka uğradım desem abartmış olmam.” şeklinde özetledi. Bundan sonra, Helkenberg telefonu sahibi Ghodsi’ye ulaştırdı. Ghodsi, hoparlörlerdeki küçük sorun ve mikrofonun çalışmaması dışında telefonunda bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Hikayenin tamamını telefonu bulan Clayton Helkenberg’ün aşağıdaki videosundan izleyebilirsiniz:

Kaynak: CBC