Apple
iPhone 6 ay gölün dibinde kaldıktan sonra çalışmaya devam etti!
iPhone, etkileyici özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sefer ki konumuz ise dayanıklılık. Daha doğrusu, su geçirmezlik. Her ne kadar iPhone’ların belli bir süre ve belli koşullarda suya dayanıklılığı IP sertifikalarıyla kanıtlı olsa da, geçtiğimiz günlerde Kanada’da yaşanan olay “yok artık” dedirtti. Öyle ki, bir iPhone 11 gölün dibinde tam 6 ay kaldı ve hiçbir şey olmamışçasına çalışmaya devam etti. İşte o iPhone’un hikayesi…
Hazır konumuz telefonlarken, sizler için özenle seçtiğimiz telefon aksesuarlarını içeren listeyi sizlere paylaşmak isteriz.
iPhone 6 ay boyunca suya meydan okudu
Her şey, Kanada’nın British Columbia eyaletinde yaşayan Fatameh Ghodsi’nin geçtiğim yılın eylül ayında arkadaşlarıyla göl turuyla başladı. Ghodsi, katıldığı göl üstündeki çarpışan botlar etkinliğinde telefonunu suya düşürdü. Bundan sonra, gölün de içinde bulunduğu parkın yetkililerine durumu bildirdi. Ancak, aldığı cevap “Telefonunuzu bulmamız imkansız, üzgünüz.” şeklinde oldu. Bunun üstüne, telefondan ümidini kesen Ghodsi, kendisine yeni bir telefon alıp hayatına devam etti. Dahası, hikayenin belki de en ders verir nitelikteki tarafı, Ghodsi fotoğrafları ve diğer bilgileri yedeklememişti. Dolayısıyla, tüm kişisel verilerini de telefonuyla birlikte gölün dibine uğurladı.
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Telefonu 6 ay sonra bir YouTuber kurtardı
Aslında, hikayenin en ilginç yanı ise telefonun kurtarılma tarafında yatıyor. Öyle ki, suyun dibini boylayan iPhone’u, kanalı suyun derinliklerinde kaybolmuş eşyaları bulmak üzerine olan bir YouTuber buldu. Clayton Helkenber isimli YouTuber, yıllardır dalma sporuyla uğraşan bir kişi. 2020 yılının başlarında pandemi nedeniyle işten çıkarıldıktan sonra ise hobisini YouTube’a taşımaya karar verdi. Kanalında su altında bulduğu eşyaları sergileyen Helkenberg’ün son buluşu ise Ghodsi’nin 6 ay önce kaybettiği iPhone’u oldu. Bu hafta başı Vancouver şehri yakınlarındaki Harrison Göl’ünde rutin dalışlarından birini yapan Helkenberg’ün dikkatini bir iPhone çekti. Evet, bu Ghodsi’nin iPhone’uydu. Helkenberg’ü şaşırtan ise telefonun açma tuşuna basınca çalışması oldu. Helkenberg, olayı “Normalde bulduğum telefonları özel bir kumda bekletiyorum onarmak için. Bu telefonda ise, kuma koymadan açma tuşuna bastım şansımı denemek için. Telefon direkt çalıştı. Açıkçası, şoka uğradım desem abartmış olmam.” şeklinde özetledi. Bundan sonra, Helkenberg telefonu sahibi Ghodsi’ye ulaştırdı. Ghodsi, hoparlörlerdeki küçük sorun ve mikrofonun çalışmaması dışında telefonunda bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.
Hikayenin tamamını telefonu bulan Clayton Helkenberg’ün aşağıdaki videosundan izleyebilirsiniz:
Kaynak: CBC
Apple
Apple iMac Pro satışlarını sonlandırıyor
9to5Mac tarafından gelen bilgilere göre Apple iMac Pro bilgisayar satışlarını sona erdiriyor. Apple firmasının hepsi bir arada iş istasyonu site üzerinden hala satın alınabiliyor. Ancak 10 çekirdekli Xeon işlemcili versiyonunu içeren bilgisayarın ulaşılabilirliği için “stoklar tükenene kadar geçerlidir” yazısı görülebiliyor. Aynı zamanda siparişlerin gelme sürecinin de bir hayli sürdüğünü belirtelim.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Bunun nedeni ise Engadget tarafından toplanılan bilgilere göre bilgisayarın nispeten eskiliğinden kaynaklı. Öyle ki Apple firmasına göre birçok profesyonel kullanıcı için SSD diskleri standart hale getiren, daha yeni grafikler sunan ve 128GB’a kadar RAM barındıran 2020 model iMac bilgisayarlar daha uygun bir deneyim sağlıyor. Bunun dışında nano doku özellikli ekran da önemli bir eklenti sağlıyor. Firmaya göre daha da fazlasına ihtiyacı olanlar ise Mac Pro kasalarını tercih edebiliyorlar.
Bilgisayarların stok yenilemesinin olup olmayacağı net olmasa da pek mümkün gözükmüyor. Çünkü iMac Pro 2017 model bir bilgisayar olduğundan ve Apple firması işlemci sekiz çekirdeğini on çekirdeğe çıkartmaktan başka bir donanım güncellemesi yapmadığından dolayı iş odaklı kullanıcılar daha yeni cihazlara yönelebiliyorlar.
Dediğimiz gibi cihazın geleceği şu anda netleşmiş değil. Ancak firmanın kendi işlemcilerine de geçmesiyle birlikte böyle bir düzenlemenin gelmesi muhtemeldi. Yeni gelen 16 çekirdeğe kadar iMac cihazlar ve mini Mac Pro masaüstü sızıntılarıyla da doğruysa; iMac Pro cihazlarına gerek kalmayabilir gibi.
Aksesuar
3. nesil Apple Pencil geliyor!
“Bay White” olarak bilinen sızıntı kaynağı, 3. nesil Apple Pencil olduğunu ettiği iddia ettiği görüntüleri Twiter’da paylaştı.
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3. nesil Apple Pencil neler getirecek?
Sözde yeni Apple Pencil mevcut 2. nesil Apple Pencil ile çok benzer bir tasarımı paylaşıyor.
Güncellenen Apple Pencil, 2. versiyonda kullanılan mat beyaz kaplama yerine 1. nesil Apple Pencil ve AirPods’larda kullanılana çok benzeyen parlak bir yüzeye sahip gibi duruyor.
Diğer önemli farkı ise Apple Pencil’ın uç kısmı oluşturuyor. 1. ve 2. nesil Apple Pencil, kolayca değiştirilebilen küçük, vidalı uçlara sahipti. Güncellenen model ise Apple Pencil’ın kendisine vidalanan daha uzun daha büyük bir uca sahip. Yeni Apple Pencil’ın neden yeniden tasarlanmış bir uca sahip olabileceği bilinmiyor. Ancak muhtemelen bu, dahili tasarım değişikliklerinin bir göstergesi olacak.
New Apple Pencil pic.twitter.com/CWGQrkU2Yn
— Mr·White (@laobaiTD) March 3, 2021
Yeniden tasarlanan başlık, Apple Pencil’a yeni işlevlerin geleceğinin sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Apple, kalemin bir renk sensörü aracılığıyla renkleri gerçek dünyadan iPad’e geçirmeye olanak tanıyan bir patent başvurusu da yapmıştı. Bu nedenle Apple’ın, iPad kaleminin kullanımını genişletmekle ilgilendiğini biliyoruz.
Sonuç olarak, yeni Apple Pencil tasarım değişikliklerinden ziyade aksesuarın yeteneklerine odaklanıldığını gösteriyor. Bununla birlikte, ek işlevler üzerine alınan patentler cihazın yeni bir versiyonunun çıkacağı yönündeki söylentileri güçlendiriyor.
“Bay White” daha önce, iPhone 12 mini’nin ekranını ve A14 yonga bileşenlerinin gerçek görüntülerini sızdırmıştı. Örgülü Lightning kablo ve siyah Apple Pencil renk seçeneği gibi diğer sızıntıları henüz kanıtlanmadı. Ancak “Bay White” genel olarak güvenilir bir geçmişe sahip.
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Akıllı Telefonlar
Apple, lightning bağlantı noktasını kaldırıyor!
Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, lightning bağlantı noktasını kaldıracak. Ancak yine de USB-C’ye geçiş yapmayacak. Apple‘ın bu konuyla ilgili aldığı yeni patent de günün erken saatlerinde ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni patent, üç pinli MagSafe cihazının ana hatlarını gösteriyor. Ayrıca yuvarlak ve düz olmak üzere iki farklı pin tasarımı da patent fotoğraflarında yer alıyor.
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Apple, yeni aldığı patent ile neyi hedefliyor?
Patent görüntüleri, yeni bağlantı noktasının bir iPhone için geliştirildiğini gösteriyor. Görsellerde, şarj bağlantı noktasına sahip bir iPhone‘un altı gösterildiği için yeni nesil iPhonelarda bağlantı noktasının bulunmaya devam edeceğini görüyoruz. Bu bağlantı noktası, cihaza kolay takılması için mıknatıslara sahip olacak. Bunun, mevcut lightning girişine göre yeni patentin önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni patent, manyetik MagSafe şarj cihazının iPhone’u şarj etmek için cihazın altına eklendiğini gösteriyor.
Tianfeng International analisti Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPhonelarda USB-C konektörünün bulunmayacağını belirtiyor. Bununla birlikte, bütün Android üreticilerinin USB-C’ye geçtiği günlerden bu yana bu alanda bir adım atılmaması Kuo’nun tezini destekliyor. Apple‘ın USB-C’ye geçmeme sebebi, bu bağlantı noktasının su ve toza karşı dayanıklılığı azalttığını düşünmesi. Ayrıca şirketin MagSafe manyetik şarja geçme gibi bir planı da mevcut. Bu nedenle, önümüzdeki süreçte iPhone’larda USB-C veya lightning yerine manyetik şarj görme ihtimalimiz oldukça yüksek.
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Yazan: csgn, 14 saat önce
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