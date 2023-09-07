Teknoloji devi Apple, Qualcomm’un çiplerine olan bağımlılığını azaltma planları doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Eskiden şirket modem konusunda Intel ve Qualcomm’a bağlıyken, şu an en çok Qualcomm ürünlerini Apple cihazlarda görüyoruz. Şirket, 2025 yılında iPhone 17 ile beraber kendi ürettiği modemlere geçerek, dışa bağımlılığı sıfıra indirmek istiyor!

Apple, 2025 Yılına Kadar Qualcomm Modemlerini Azaltmayı Planlıyor!

Tedarik zinciri analisti ve Apple uzmanı Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, 2025 yılına kadar kendi 5G modem çiplerini kullanmayı hedefliyor. Bu süre zarfında, iPhone 15 ve 16 muhtemelen hala Qualcomm çiplerine sahip olacak, ancak iPhone 17’nin Apple’ın kendi teknolojisiyle gelebileceği tahmin ediliyor.

Apple’ın kendi modemlerine geçme niyeti uzun süredir bilinmekteydi. Şirket, 2019’da Intel’in akıllı telefon modem işinin büyük bir kısmını satın alarak bu hedefe doğru önemli adımlar atmıştı. Ancak asıl soru, Apple’ın kendi tasarladığı modemlere sahip ilk iPhone’un hangisi olacağı.

Kuo daha önce iPhone SE 4’ün, Apple tasarımı 5G modeme sahip ilk iPhone olabileceğini öne sürmüştü. Dördüncü nesil SE’nin 2025 yılına kadar ertelendiği dikkate alındığında, bu senaryo hala geçerli olabilir.

Ancak bu planlar, Apple’ın karşılaştığı geliştirme zorluklarına bağlı olarak değişebilir. Özellikle Apple’ın 2023 yılında kendi iPhone 5G modem çiplerini üretebileceği düşünülüyordu. Ancak şirketin karşılaştığı bazı engeller nedeniyle bu sürecin daha uzun sürebileceği belirtiliyor.

Kuo, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, “Son araştırmalarım, Apple’ın kendi iPhone 5G modem çipi geliştirmesinin başarısız olabileceğini gösteriyor, bu nedenle Qualcomm 2023’teki iPhone 5G çipleri için özel tedarikçi olmaya devam edecek.” demişti.

Apple’ın bu özel modemlerinin teknik ayrıntıları hala gizli tutulduğundan, bu hamlenin kullanıcılara nasıl performans avantajları sağlayacağı ve Qualcomm’un sunduklarına göre ne tür iyileştirmeler getireceği belirsiz. Ancak Apple’ın, kendi donanımını geliştirerek rekabetçi bir avantaj elde etmeyi amaçladığı kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu hamlesiyle ne yapmak istiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!