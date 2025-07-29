iPhone 17 Pro’ya dair ilk ciddi sızıntılar ortaya çıktı. Geliştirme aşamasındaki bu model, San Francisco’nun göbeğinde kameralara yakalandı. Peki Apple’ın yeni nesil telefonunda ne gibi tasarım değişiklikleri olacak? iPhone 17 Pro tasarımı nasıl olacak?

iPhone 17 Pro tasarımı sızdırıldı! Apple tasarımı değiştiriyor!

Apple’ın 2025 yılında tanıtması beklenen iPhone 17 Pro modeline ait olduğu iddia edilen bir prototip, San Francisco Union Meydanı’nda görüntülendi. Skyfops adlı kullanıcı tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde, cihazı kullanan bir kişinin yanında başka bir birey, telefonun görünmesini engellemeye çalışırken dikkat çekti. Bu detay, cihazın gerçekten Apple’a ait olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Öyle ki, şu an sosyal medyada Apple’ın bu kişiyi derhal kovacağı yönünde şakalar dahi yapılıyor diyebiliriz.

Ünlü Apple analisti Mark Gurman da bu sızıntıya hızlıca yorum yaptı ve sızıntıların gerçeğe oldukça yakın olduğunu ifade etti. Gurman, cihazın kalınlığının dikkat çekici olduğunu ve bu detayın önceki sızıntılarla örtüştüğünü belirtti.

Fotoğraflarda dikkat çeken ilk şey, iPhone’un alışılmışın dışında kalın bir kasaya sahip olmasıydı. Apple logosunun bantla kapatıldığı bu prototipin üzerinde, kamera düzenine dair ipuçları da var. Yeni yerleşim ve olası kamera modül değişiklikleri, daha önce duyulan söylentilerle örtüşüyor.

Ayrıca telefonun, yansımayı azaltan özel bir ekran kaplamasıyla test edildiği de öne sürülüyor. Zira sızdırılan görüntülerde, güneş altında bile ekranın okunabilir olması dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S24 Ultra ve S25 Ultra modellerinde de benzer bir kaplama görmüştük. Nihayet Apple bu konuda bir iyileştirme yapacak gibi.

Apple’ın bu yeni tasarım değişikliğini, kamera sisteminde yapılacak teknik yükseltmeler nedeniyle uyguladığı belirtiliyor. Özellikle ana kamera ve 5x telefoto lensin daha geniş diyafram açıklıklarına sahip olacağı, dolayısıyla daha fazla ışık alacağı ifade ediliyor.

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Bu da kamera modülünün daha fazla yer kaplamasına neden olacak. Bu yüzden iPhone 17 Pro’da, kameraları barındıran bir kamera adası yer alabilir. Ben bu haberin yazarı olarak ve klasik iPhone tasarımını seven biri olarak, yeni modellerin tasarımını pek beğenmedim.

Kamera adası, aşırı çıkıntılı kamera adası olması nedeniyle eleştirilen Xiaomi Mi 11 Ultra modeline çok benziyor ve cihaz düştüğünde ilk olarak kamera adasının yere temas ediyor olması dayanıklılık açısında da soru işaretleri doğurabilir.

Söz konusu cihazın gerçekten iPhone 17 Pro’ya ait olup olmadığı henüz doğrulanmış değil. Apple cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak prototipin, Apple merkezine yakın bir noktada görüntülenmiş olması, sızıntının ciddiye alınmasına neden oldu. Önümüzdeki haftalarda daha fazla prototipin ortaya çıkması ve detayların netleşmesi bekleniyor.

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Siz iPhone 17 Pro’nun bu yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, daha kalın bir gövdeyle kullanıcıları memnun edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.