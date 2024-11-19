Apple‘ın gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 serisi hakkında heyecan verici detaylar sızdırıldı. Analist Jeff Pu’nun raporuna göre, iPhone 17 ailesi, geliştirilmiş tasarım ve çip teknolojileriyle dikkat çekecek. Özellikle, ultra ince tasarımıyla öne çıkan iPhone 17 Slim modeli teknoloji tutkunlarını etkilemeye hazırlanıyor.

iPhone 17 Özellikleri Belli Olmaya Başladı! İşte Beklenenler!

Rapora göre, iPhone 17 Slim, yalnızca 6 mm kalınlığında ultra ince bir tasarıma sahip olacak. Bu özellik, cihazın şu ana kadarki en ince iPhone unvanını kazanmasını sağlayacak. Ayrıca, iPhone 17 Air modeli için planlanan ince pil tasarımı, teknik engellere rağmen Apple’ın dikkat çekici bir ürün sunma hedefini sürdüreceğini gösteriyor. Ancak analistlere göre bu modelin yüksek satış hacimlerine ulaşması beklenmiyor.

iPhone 17 serisindeki diğer modeller de önemli yenilikler içeriyor. iPhone 17 Pro Max, yeni “metalens” teknolojisi sayesinde daha küçük bir Dinamik Ada tasarımı sunacak. Bu yenilik, Face ID sensörlerinin boyutunu küçülterek daha estetik bir görünüm sağlayacak.

Standart iPhone 17 modellerinde 8 GB RAM ve A19 işlemcisi bulunurken, iPhone 17 Pro ve Pro Max’te 12 GB RAM ve A19 Pro işlemcisi yer alacak. 12 GB RAM sayesinde Pro modeller bir ilke imza atacak ve ilk defa bir iPhone’da 12 GB RAM göreceğiz.

Artan RAM miktarı sayesinde Apple Intelligence ile gelen yapay zeka özellikleri çok daha hızlı çalışacak. Ayrıca, tüm modellerin A19 ve A19 Pro işlemcileri, TSMC’nin N3P üretim süreciyle daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunacak.

Tasarım açısından iPhone 17 serisinin tamamı, iPhone 16 modellerine kıyasla daha dayanıklı bir alüminyum gövdeyle geliyor. Yani Apple titanyum gövde işinden vazgeçecek gibi. Kamera tarafında ise 48 MP ana kamera ve 24 MP ön kamera gibi özellikler kullanıcıların fotoğraf deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Lansmanın Eylül 2025’te gerçekleşmesi bekleniyor.

iPhone 17 serisi, yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle mobil cihazlar için yeni bir standart belirlemeye hazırlanıyor. Özellikle ince ve şık tasarıma önem veren kullanıcılar için bu serinin dikkat çekici bir seçenek olacağı kesin.

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