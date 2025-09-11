Teknoloji dünyasının iki dev markası Apple ve Samsung arasındaki kıyasıya rekabet, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Özellikle Apple’ın merakla beklenen ürün tanıtımları, Güney Koreli rakibi Samsung tarafından yakından takip ediliyor ve genellikle bu lansmanlara yönelik esprili, iğneleyici paylaşımlar peşi sıra geliyor. Bu durum, teknoloji pazarındaki en büyük çekişmelerden birini gözler önüne seriyor.

iPhone 17 Lansmanı Sonrası Samsung’dan Çarpıcı Göndermeler: Rekabet Kızışıyor!

Samsung’un iPhone 17 lansmanına yönelik ilk eleştirisi, kamera teknolojisi üzerine oldu. Apple’ın yeni akıllı telefonunda yer alan 48 MP’lik kameranın, Samsung’un amiral gemisi modellerinde kullandığı 200 MP’lik sensöre kıyasla oldukça geride olduğu vurgulandı. Samsung, bu göndermeyi yaparken 48 sayısının üç katının bile 200’e ulaşamadığını belirterek teknolojik üstünlüğünü vurguladı. Bu karşılaştırma, kamera performansı konusunda kimin önde olduğuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

48MP x 3 still doesn’t equal 200MP 🙃 #iCant — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Kamera konusunun ardından Samsung, en güçlü kozlarından biri olan katlanabilir telefonlara değindi. Yıllardır bu alanda ürünler geliştiren ve pazara yön veren bir marka olarak Samsung, Apple’ın hala bir katlanabilir model sunmamasını eleştirdi. Bu gönderme, inovasyon ve ileri teknoloji alanında kendilerini öncü olarak konumlandırdıklarının bir göstergesiydi.

Son darbe ise akıllı saatler kategorisinde geldi. Samsung, Galaxy Watch serisinde beş yıldır bulunan gelişmiş uyku izleme özelliğinin, Apple Watch’ta yeni bir özellik gibi sunulan uyku skoru (sleep score) ile karşılaştırarak Apple’ın bu alandaki “yavaş” ilerlemesini eleştirdi. Samsung’un bu pazarlama taktikleri, yalnızca rekabetin bir yansıması değil, aynı zamanda tüketici tercihlerini etkileme amacı taşıyan stratejik bir hamle olarak da değerlendirilebilir.

iPhone 17 lansmanının hemen ardından gelen bu paylaşımlar, sosyal medyada geniş yankı buldu ve teknoloji meraklıları arasında büyük bir tartışma başlattı. Apple ise her zaman olduğu gibi, bu tür göndermelere sessiz kalmayı tercih etti ve rakibinin agresif pazarlama taktiğine yanıt vermedi.

