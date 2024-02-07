Samsung ve Google’un son akıllı telefon duyurularında yapay zeka özelliklerini aktif bir şekilde kullandıkları bir dönemde, şimdi gözler Apple’ın bu trende ne zaman katılacağına çevrildi. Şirketin CEO’su Tim Cook, son mali raporlarının ardından yaptığı kazanç açıklamasında, “bu yıl ilerleyen dönemlerinde” üretken yapay zeka konusunda konuşacaklarını belirtti. Bu AI, iPhone 16 serisi ile gelecek gibi görünüyor.

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Bu açıklama, Apple’ın yaz aylarında gerçekleşecek olan ve genellikle yeni iOS sürümlerinin tanıtıldığı WWDC etkinliğinde bu yeni yapay zeka özelliklerini duyurabileceğini işaret ediyor. Özelliklerin, Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 serisine entegre edilmeden önce tanıtılması öngörülüyor.

Tim Cook;

“Sanırım odak noktamız olan üretken yapay zeka açısından, daha önce de belirttiğim gibi şirket içinde devam eden pek çok işimiz var. Bizim MO’muz her zaman iş yapmak ve sonra iş hakkında konuşmak ve önümüze çıkmamak olmuştur. Ve böylece, bunu da buna tutacağız. Ancak inanılmaz derecede heyecan duyduğumuz ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde konuşacağımız bazı şeylerimiz var.”

Bu açıklamaların yanı sıra, iOS 17.4’teki kodların incelenmesi, Siri’nin özetleme için yapay zekayı, Mesajlar’da akıllı yanıtları ve Apple Music, Pages ve Keynote gibi uygulamalarda yapay zekayı kullanabileceğini gösteriyor. Ancak, şirketin henüz bir yapay zeka modelini netleştirmediği ve bazı özellikleri cihazda, bazılarını ise internet bağlantısına bağlı olarak test ettiği görülüyor.

Bu gelişmeler, Apple’ın yapay zeka alanında giderek daha etkin bir rol oynamaya hazırlandığını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yenilikçi özellikler sunmaya odaklandığını gösteriyor. Henüz resmi bir duyuru olmamakla birlikte, iOS kullanıcıları, önümüzdeki aylarda bu yeni özelliklerle tanışmayı bekleyebilirler. iPhone 16 serisinin yanı sıra bu özelliklerinin bazılarının iPhone 15 Pro serisine de geleceği söyleniyor. Bakalım Apple elini taşın altına koyup AI özelliklerini iPhone 14 serisine de getirebilecek mi?