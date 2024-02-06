Apple, geçtiğimiz sene sonbahar aylarında iPhone 15 serisini piyasaya sürdü. Serinin en yüksek fiyatlı ve kamera tarafında da daha yetenekli olan modeli iPhone 15 Pro Max periskop kamera teknolojisini daha farklı şekilde telefonuna adapte etti ve 5x optik yakınlaştırmayı getirdi. Video tarafından her zaman güçlü bir oyuncu olan iPhone 15 Pro Max yine kamera yetenekleriyle büyük beğeni topladı. Eren ve Aydoğan da kullandıkları telefonlarıyla çektikleri fotoğraf ve videoları bu videoda derledi.

Peki siz çekilen fotoğraflar ve videolar hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

iPhone 15 serisine Hepsiburada üzerinde göz atmak için; https://app.hb.biz/zc31zI6yx9VU

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