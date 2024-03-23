Apple, iPhone’larının belleğine dair önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar en yüksek RAM kapasitesi 8 GB olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’de bulunurken, şirketin yaklaşan modellerinde bu durumun değişebileceği konuşuluyor. Son raporlar, Koreli bir menkul kıymet firmasının, yaklaşan iPhone 16 serisinin RAM kapasitesinin artırılacağını öne sürdüğünü belirtiyor. Ancak, bu iddialar, Apple’ın cihazlarında yapacağı değişikliklerin tam olarak ne olacağı konusunda netlik sağlamıyor.

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Belirtilen bilgilere göre, bu RAM artışıyla birlikte, Apple’ın cihazlarına cihaz içi Büyük Dil Modellerini (LLM’ler) dahil etme yolunda ilerlediği ifade ediliyor. Bu adım, yapay zeka yarışının kızıştığı bir dönemde gelirken, teknoloji devlerinin ürünlerine daha karmaşık işlevselliği entegre etme baskısı altında oldukları düşünülüyor.

Ancak, bu atılımın bazı riskleri de bulunuyor. Daha fazla belleğe sahip olmanın, cihazın mantık kartının yeniden tasarlanmasını gerektirebileceği ve ek RAM yongalarının daha fazla güç tüketebileceği dile getiriliyor. Ayrıca, ek bellek için ekstra maliyetlerin yanı sıra, pil ömrünün de azalabileceği endişesi de mevcut.

Apple’ın bu adımı atarken dikkate aldığı bir diğer önemli faktör de, depolama alanının yönetimi. Şirketin, cihazlarda kullanılacak NAND flaş belleklerin ve LLM’lerin nasıl entegre edileceği konusunda dikkatli bir araştırma yapması bekleniyor. Şimdilik, bu teknolojinin desteklendiği ilk iPhone’ların ne zaman piyasaya sürüleceği ise belirsizliğini koruyor.

Apple’ın mevcut reklam stratejilerine bakıldığında, iPhone 15 için sunulan 128 GB’lık depolama alanının çoğu kullanıcı için yeterli olduğu belirtiliyor. Ancak, gelecekteki işlevsellik taleplerini karşılamak için daha büyük bir belleğe ihtiyaç duyulabileceği düşünülüyor.

Sonuç olarak, Apple’ın iPhone serisinde yapmayı planladığı RAM artışı, şirketin teknolojiye ayak uydurma ve kullanıcıların taleplerini karşılama çabasının bir parçası olarak görülüyor. Ancak, bu değişikliklerin ne zaman ve hangi modellerde gerçekleşeceği konusunda net bir bilgi henüz mevcut değil. Bakalım iPhone 16 serisi can yakabilecek mi?