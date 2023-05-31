Apple bu yılın sonlarına doğru iPhone 15 serisini piyasaya sürecek. Ancak heyecanla beklenen iPhone 15 lansmanı öncesinde, gelecek yılın iPhone 16 serisine ilişkin raporlar internette yer almaya başladı. Son gelişmede, iPhone 16 serisinin tepe modelleri olan iPhone 16 Pro modellerinin daha büyük ekranlarla geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi de cihazların ekran oranlarının değişeceği ortaya çıktı. Artık iPhone Pro’lar daha uzun olacak!

Değişen Ekran Oranı Sayesinde iPhone’lar Android’e Benzeyecek!

Geçtiğimiz günlerde Apple analisti Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgiler, iPhone 16 Pro’nun 6,3 inçlik bir ekran paneliyle geleceğini, iPhone 16 Pro Max’in ise daha da büyük 6,9 inçlik bir ekrana sahip olacağını gösteriyordu. 6.9 inç boyut, şu ana kadar bir iPhone’da rastladığımız en büyük ekranı göreceğimize işaret ediyor.

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları başkanı Ross Young ise bugün yaptığı paylaşımda çok önemli yeni bir detay paylaştı.Young, ücretli abonelerine gönderdiği bir tweet’te, iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17’nin yanı sıra Pro modellerinde kullanılacağına inanılan ekranları detaylandıran bir “iPhone Ekran Yol Haritası” sunuyor.

Young, iPhone 16 için, Pro ve Pro Max varyantları için 6,27 inç ve 6,86 inçlik daha büyük ekranların anlatımını sürdürüyor. Ancak bu seferki paylaşımda ekran en boy oranlarına da yer verilmiş. Paylaşıma göre, iPhone 16’nın yanı sıra iPhone 13 ila iPhone 15 modellerinin ekran oranı 19,5:9 iken, iPhone 16’nın Pro versiyonları 19,6:9 en boy oranına sahip olacak. Yani iPhone 16 Pro’lar diğer Pro modellerine göre daha uzun ve daha dar olacak.

Apple’ın bu hamlesi aslında doğru. Zira kullanıcılar geniş ve kısa ekranları kullanırken biraz zorlanıyordu. Özellikle Pro Max modeller birçok insanın cebine dahi sığmıyordu. Android cephesi zaten uzunca bir süredir uzun ve dar ekranları benimsemiş durumda. Görünen o ki, Apple da bu furyaya dahil olacak.

Söylentilere göre, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max ile birlikte şirket, iPhone 16 Ultra olarak adlandırılan bir başka üst düzey modeli de piyasaya sürecek. Bu model, ek kamera iyileştirmeleri, daha büyük bir ekran ve daha fazlası gibi özelliklere sahip üst düzey bir akıllı telefon olacak.

Pro Max modellerde yer alacağı söylenen 6.9 inçlik ekrandan büyük bir ekranın nasıl üretileceği veya satılacağı belirsizliğini koruyor. Apple Watch Ultra gibi, kendi pazarında en güçlü özellikleri bünyesinde barındırması beklenen iPhone 16 Ultra, sahip olduğu adı layıkıyla taşıyan modellerden biri olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 6.9 inç ekran boyutu idealin ötesinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!