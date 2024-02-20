iPhone 16 tasarımı teknoloji dünyasının gündeminde. Apple, bir süredir iPhone 16 serisi üzerinde çalışıyor ve yavaş yavaş cihazların detayları netleşiyor. Akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise tüm iPhone 16 Pro renkleri sızdırıldı. iPhone 16 Pro renklerine bakalım.

iPhone 16 Pro renkleri nasıl olacak?

Sızıntılara göre iPhone 16 Pro renklerinde iki yeni renk olacak:

Çöl titanyum

Titanyum gri

iPhone 16 serisi nasıl olacak?

iPhone 16 serisinde ön tasarım değişmese de Apple arka tasarımda değişikliklere gidiyor. iPhone 11’den beri LED flaş kamera modülünün içerisinde yer alıyordu. iPhone 16 tasarımında ise LED flaş kamera modülünün dışında kalacak.

Bununla beraber kameralar artık çapraz olarak değil, iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinde gördüğümüz gibi dikey olarak hizalanacak. Apple kamera modülünü çapraz olarak konumlandırarak önemli bir tasarım değişikliğine gitmişti. Ancak görünen o ki bir geri adım atılacak.

Tasarım tarafında iPhone 16 SE ve iPhone 16 SE Plus, iPhone XR ile benzer bir tasarım diline sahip. iPhone 16 kanadında ise kamera tasarımı, iPhone 11 ve Nothing Phone 1’in kırması olarak yorumlanabilir. Ancak iPhone 16 Pro tasarım tarafında bizleri tamamen Samsung’dan kopyalanmış bir tasarım dili karşılıyor. Tek fark Apple logosu.

Bundan önceki sızıntılarda iPhone 16 tasarım özelliklerinin iPhone 15 serisi ile aynı olacağı söylenmişti. Apple’ı yakından izleyen tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo ise bunu doğruladı. Yani yakın zamanda herhangi bir delikli ekran tasarımına sahip iPhone görmeyeceğiz. iPhone 16 tasarım tarafında önceki nesil ile aynı olacak.

Eylül ayında iPhone 15 serisi piyasaya sürüldüğünde serinin en küçük üyesi olan iPhone 15, 3349 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyordu. iPhone 16 daha büyük pil ile gelecek. Akıllı telefon 3561 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak.

iPhone 16 daha büyük pil ile birlikte gelecek dedik. iPhone 16 Pro’da aynı şekilde daha büyük bir pile sahip olacak. iPhone 15 Pro 4422 mAh büyüklüğünde bir pile sahip. iPhone 16 Pro ise 4676 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte gelecek.

Bundan önce Weibo’da yapılan sızıntıya göre iPhone 16 kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 5x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera eşlik edecek.

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MacRumors tarafından yapılan sızıntıda iPhone 16 ve iPhone 16 Pro’nun önceki nesil olan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ile aynı tasarıma sahip olacağı görülüyor. Arkada benzer bir kamera tasarımı, önde dinamik ada. Ancak sızıntılara göre Apple, aksiyon düğmesini büyütecek.

Economic News Daily’nin bir raporuna göre Largan, iPhone 16 Pro için özel olarak telefoto lensler üretecek. Kamera merceği, geleneksel cama kıyasla daha ince ve daha hafif olduğu söylenen kalıplanmış camla donatılacak. Bu sayede akıllı telefonun kamera çıkıntısı inceltilecek ve telefon daha da hafifleyecek.

Akıllı telefonların işlemci detayları da ortaya çıkmıştı. iPhone 15 serisinde sadece Pro modellerde yeni işlemci olan Apple A17 Pro kullanılıyordu. Apple, iPhone 16 serisinde tüm yeni nesil işlemciler kullanılacak. Bu sızıntı analist Jeff Pu’dan geliyor. Sızıntıya göre iPhone 16’nın tüm modellerinde Apple A18 Bionic yonga seti kullanılacak.