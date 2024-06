Apple, Neural Engine’in üretken yapay zeka özelliklerini çalıştırma kapasitesini uzun süredir vurguluyor. Bu bağlamda, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerindeki birimin, Apple Intelligence’ın yükünü hafifletebileceği belirtilmişti. Ancak şirket, daha da ileri giderek, iPhone 16 Pro ailesinde kullanılacak olan A18 yonga setinin, bu özellikleri daha da etkili hale getireceğini ima etti. Peki, bu nasıl mümkün olacak?

Yeni yonga seti A18, TSMC’nin 3nm ‘N3E’ süreciyle seri üretilecek. Bu gelişmiş litografi, yonga setinin watt başına performans oranını koruması için kritik öneme sahip. Ancak asıl önemli nokta, A18’in içereceği Neural Engine’in, M4 yonga setindekinden daha güçlü olması bekleniyor.

Apple’ın en yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerinde yer alan M4 yonga seti, şu anda piyasadaki en güçlü ve verimli Apple Silikonu olarak biliniyor. M4, saniyede 38 trilyon işlem yapabilen en hızlı Neural Engine’e sahip. Bu bağlamda, Apple’ın A18 ile bu performansı daha da artırması bekleniyor.

Kaliforniya merkezli devin, A18 ile daha da ileriye gitmesi ve Neural Engine’in kapasitesini artırması planlanıyor. Apple, M4’ün mevcut nesil AI PC’lerde bulunan herhangi bir NPU’dan daha hızlı olduğunu belirtiyor ve A18’in bu açıdan M4’ten daha güçlü olacağı tahmin ediliyor. Bu iddiaya dayanarak, Apple’ın A18 ile saniyede 38 trilyondan daha yüksek bir işlem kapasitesine ulaşması mümkün.

The Neural Engine present in the A18 too strong , it is even more powerful than what is in the M4, but the powerful but very efficient branding chip like the A15 bionic is not part of the A18, maybe the A19 or A20, depending on TSMC’s 2nm readiness.

— Mapple_gold (@MappleGold) June 25, 2024