Bu yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 Pro için heyecan dorukta. Telefonun temel özellikleri ve tasarım değişiklikleri hakkında daha önceki sızıntılar ve raporlar, kullanıcıları meraklandırmıştı. Şimdi ise iPhone 16 Pro’nun sızdırılmış CAD görüntüleri, telefonun muhtemel tasarımını açığa çıkarıyor. İşte iPhone 16 Pro tasarımı ve özellikleri.

İçindekiler iPhone 16 Pro Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

iPhone 16 Pro Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Yaklaşan iPhone 16 serisinin iPhone 16, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerini içereceği tahmin ediliyor. Bu serinin, Apple’ın Eylül 2023’te tanıttığı iPhone 15 serisinin yerini alacağını biliyoruz. Yeni modellerde önemli bazı değişiklikler olacağını söylemek mümkün.

91Mobiles tarafından paylaşılan CAD görüntüleri, iPhone 16 Pro’nun sağ kenarında, güç düğmesinin altına yerleştirilmiş yeni bir düğmeyi gösteriyor. Bu yeni düğme, fotoğraf veya video çekmek için bir tetikleyici görevi görecek. Ayrıca, kullanıcıların odak ve yakınlaştırma seviyelerini ayarlamalarına olanak tanıyacak. Bunun dokunmatik bir düğme olmasını bekliyoruz.

Yeni eklenen Eylem Düğmesi özelliğinde de bir farklılık var. Rapora göre, iPhone 16 Pro modellerindeki Eylem Düğmesi, önceki iPhone 15 Pro’dakinden daha büyük olabilir. Telefonun boyutları da 149.6mm x 71.4mm x 8.4mm olarak belirtiliyor ve eski modele kıyasla daha büyük olabileceği söyleniyor.

Ayrıca, daha ince çerçevelere sahip 6,3 inçlik bir ekrana sahip olacağı da ifade ediliyor. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 15 Pro modelinde 6.1 inç boyutunda XDR ekrana yer verilmişti. Halefinde ise daha büyük bir ekran göreceğiz. Bu, Pro Max ile Pro arasındaki ekran büyüklüğü farkını daha aza indirecek bir hamle.

iPhone 16 Pro özellikleri ise dikkat çekici. iPhone 16 Pro’nun arka kamera modülü, iPhone 15 Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Sızdırılan görsellerde, modülün üç kamera sensörü, bir LiDAR modülü, bir mikrofon ve bir flaş ünitesi barındırdığı görülüyor. Ayrıca, 5x tetraprizm telefoto kamera ve 48 megapiksel ultra geniş kamera bekleniyor. Telefonun daha büyük bir 3.355mAh pil taşıyacağı belirtiliyor.

Son raporlara göre, cihazın Çöl Titanyumu ve Titanyum Grisi renklerinde piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Birinci renk tonunun iPhone 14 Pro modellerindeki altın rengine benzediği, ikincisinin ise iPhone 6’da bulunan Uzay Grisi seçeneğine benzediği söyleniyor.

Yeni canavarın beklenen özellikleri ve tasarımı, Apple hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça, telefonun ne gibi yeniliklerle geleceği merakla bekleniyor.

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