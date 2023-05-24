iPhone 16 Pro Max olarak anılan bir model, önceki modellere göre daha büyük bir ekrana sahip olabilir. Bu bilgi, 9to5Mac raporunda yer alan iPhone 16 Pro Max’in ilk CAD dosyalarının analizine dayanıyor. Apple, iPhone 16 Pro serisi için “Ultra” markasını tanıtma olasılığıyla birlikte, yaklaşan iPhone modelleri için değişiklikler düşünüyor gibi görünmektedir. Bu adım, geçen yıl Apple Watch Ultra için benzer bir adlandırma stratejisini takip edecek.

Paylaşılan CAD dosyalarına dayanarak, iPhone 16 Pro’nun potansiyel olarak iPhone 16 Ultra olarak adlandırılan daha büyük bir varyantının yaklaşık 6.9 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte, cihazın genel gövdesi de önemli ölçüde büyüyecek.

Cihazın uzunluğu artarken, genişliği sadece hafif bir şekilde artacaktır. Bu tasarım seçimi, muhtemelen iPhone 14 Pro Max’i tek elle kullanmayı zorlaştıran mevcut zorluklardan kaynaklanıyor.

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Sızan CAD dosyaları, Apple’ın genel form faktörünü korurken iPhone 16 Pro Max’in ekran boyutunu artırma niyetini gösteriyor. Özellikle, sektördeki kişiler arasında Ming-Chi Kuo ve Ross Young gibi isimler, iPhone 16 Pro’nun daha küçük bir varyantının potansiyel olarak yaklaşık 6.3 inç ekran boyutuna sahip olabileceğini öne sürmüştü.

Bu daha büyük ekran, Apple’ın daha küçük iPhone 15 Pro’da bulunmayabilecek bir özelliği, yani daha küçük iPhone 16 Pro’ya bir periskop zum lensi eklemesine olanak sağlayabilir. Henüz bir yılın üzerinde bir süre var olduğu düşünüldüğünde, iPhone 16 serisi hakkındaki söylentilerin hala erken aşamada olduğunu belirtmek önemli. Bu nedenle, sızdırılan CAD modellerinin doğruluğu belirsizliğini koruyor.

Şu an için Apple, 2023 yılının ikinci yarısında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sızıntılar, iPhone 15 Pro modelinde Aksiyon Tuşu gibi dikkat çekici özelliklerin olabileceğini gösteriyor. Daha fazla bilgiyi merakla beklediğimiz için, iPhone 15 ve potansiyel iPhone 16 modelleriyle ilgili ayrıntıların önümüzdeki aylarda ortaya çıkması muhtemel görünüyor.