Apple, iPhone 16 serisi ile yapay zeka teknolojilerine yönelik büyük bir adım atıyor. Şirket, cihaz içi işlemeyi destekleyecek özel donanımlar sunarak, yapay zeka segmentinde önemli bir yenilik yapmayı planlıyor. Bu yeni serinin piyasaya sürülmesi, sadece teknolojik anlamda değil, aynı zamanda tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından da önemli değişiklikler getirecek. Bu sızıntıların ardından bugün de iPhone 16 Pro kılıfı ile kameralara poz verdi.

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri ile tasarımda da yenilikler yapmayı hedefliyor. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen bu modellerin, radikal olmasa da belirgin tasarım farklılıkları içermesi planlanıyor. Bu yenilikler, cihazların genel estetiğinde ve kullanımında hissedilir değişiklikler yaratacak. Majin Bu, iPhone 16 Pro kılıfı görüntüleri paylaşarak, cihazın kamera kesitinin boyutuna dikkat çekti. Bu görüntüler, kamera kurulumunun mevcut modellere kıyasla daha büyük olacağını ortaya koyuyor.

iPhone 16 Pro’nun arka kısmındaki kamera platosu, yatay alanın yarısından fazlasını kaplayacak şekilde tasarlanmış. Bu büyüklüğün sebebi, cihaza eklenen 5x yakınlaştırma kapasitesine sahip yeni telefoto lens olabilir. Bu özellik, iPhone 16 Pro’yu ‘Pro Max’ modeli ile uyumlu hale getirecek. Apple, iki ‘Pro’ model arasındaki kamera farklarını azaltmayı ve kullanıcılarına daha tutarlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

In the iPhone 16 Pro case the camera module is huge pic.twitter.com/i847JqKSwt

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 28, 2024