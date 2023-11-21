Apple’ın pil ömrünü artırmak ve ısınmayı azaltmak için yeni pil teknolojileri geliştirdiği ortaya çıktı. Ancak bu teknolojinin hemen kullanıma hazır olması beklenmiyor. Bu süreçte Apple‘ın iPhone 16 Pro için metal kabuklu yeni bir pil tasarımı üzerinde çalıştığı görülüyor.

İçindekiler iPhone 16 Pro için Yeni Pil Tasarımı Ortaya Çıktı

iPhone 16 Pro için Yeni Pil Tasarımı Ortaya Çıktı

X’te bir sızıntı kaynağı paylaşılan bir fotoğraf, gelecek yılın iPhone’larının parçası olması beklenen bir bileşene ilk kez bakma fırsatı verdi.

Sızdırılan pil, iPhone 16 Pro’nun “erken aşama” bir prototipi olarak tanıtıldı. 3.355 mAh kapasiteli pil, iPhone 15 Pro’nun 3.274 mAh piliyle benzerlik gösterse de bariz bir farklılık var.

Bu yeni pil tasarımı, Apple’ın tipik “L” şekilli pil tasarımını kullanıyor, ancak farklı olarak metal bir kabukla kaplanmış. Metal kabuk, ısı dağılımına yardımcı olabilir ve şirketin bu hamleyle ısınma sorunlarını azaltmaya yönelik adımlar attığı düşünülüyor.

Apple’ın iPhone 16 lansmanını gerçekleştirmesi için bir yıl olduğu göz önüne alındığında, şirket bu yeni teknolojiyi kullanmayı erteleyebilir ve mevcut pil tasarımını devam ettirebilir.

Ancak, prototip başarılı olursa, ısı dağılımı ve performans konusunda önemli gelişmeler bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 15 Pro’lar bu konuda çok eleştirildi.

Bu sızıntı kaynağının Apple ile ilgili önceki sızıntıları doğru çıkmıştı ve Eylül ayında Apple Watch FineWoven kordonunun sızıntılarını paylaşmıştı. Bu nedenle, bu pil sızıntısının da ciddiye alınması gerekiyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in, mevcut modellerden daha büyük ekranlarla geleceği konuşuluyor. Ayrıca, her iki telefonun da daha iyi ultra geniş lenslere, daha hızlı 5G’ye ve Wi-Fi 7’ye sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 16 Pro’nun normal versiyonunun, iPhone 15 Pro Max’ten daha iyi optik yakınlaştırmaya sahip olacağı iddia ediliyor. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro’dan daha iyi yakınlaştırma yeteneğine sahipti.

Apple bu nesilde ısınma sorununu da çözerse, iPhone 15’lerden çok daha rafine bir modelle karşımıza çıkacaktır. Bizler de iPhone 16 serisinin getireceklerini merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ısınma sorununu nasıl çözecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!