Galaxy S24 serisi tanıtım tarihi ne zaman olacak sorusu bir süredir sorulmaktaydı. Samsung bir süredir yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak olan Galaxy S24 serisi üzerinde çalışıyordu.

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Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 serisi tanıtım tarihi sızdırıldı. Yapılan yeni bir sızıntıya göre Galaxy S24 serisi tanıtım tarihi 17 Ocak olacak. Lansman etkinliğinin ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenmesi bekleniyor. Ön siparişler lansman günü olan 17 Ocak tarihinde başlayacak. Ön sipariş verenler 26-30 Ocak arasında cihazlarını teslim alacaklar. Satışlar ise 30 Ocak tarihinde başlayacak.

Galaxy S24 serisi tanıtım zamanından önce yapılan sızıntılar

Bundan önceki sızıntılarda akıllı telefonların birçok özellikleri sızdırılmıştı. Sızıntıya göre Galaxy S24 Ultra dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda kullanılacak olan lenslerin detayları ise şu şekilde:

1/1,3″ sensör boyutuna ve 0,6μm piksel boyutuna sahip 200 MP ana kamera

1/2,55″ sensör boyutuna ve 1,4μm piksel boyutuna sahip Sony IMX564 12 MP ultra geniş kamera

ultra geniş kamera 1/3,52″ sensör boyutuna ve 1,12μm piksel boyutuna sahip IMX754+ sensörlü 10 megapiksel telefoto kamera (3x optik yakınlaştırma)

5x optik yakınlaştırmaya sahip 48 megapiksel periskop telefoto kamera , 1/2,25″ sensör boyutuna ve 0,8μm piksel boyutuna sahip GMU sensörüyle donatılmıştır. 5x telefoto kameranın son diyafram açıklığının yaklaşık f/3,2 olması bekleniyor

Galaxy S24 serisi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti ile birlikte gelecek. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti 3.4 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 3.2 GHz hızında çalışan beş yardımcı çekirdek ve 2.3 GHz hızında çalışan iki yardımcı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek ile birlikte gelecek. Bu, Galaxy S23 serisinde kullanılan yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy’ye göre saat hızında %28’lik bir hız artışı demek.

Ancak bizim ülkemizde Galaxy S24 ve Galaxy S24+ Exynos 2400, Galaxy S24 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ile gelecek.

Galaxy S24 ve Galaxy S24+’da bizim ülkemizde kullanılacak olan Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Akıllı telefonlar 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Seride kablosuz şarj desteğinin olacağı da düşünülüyor.