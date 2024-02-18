iOS 18 yapay zeka özellikleri çok merak ediliyor. Apple yapay zeka alanındaki çabalarını iOS 18 ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Sektördeki rakiplerine kıyasla geç bir başlangıç yapmasına rağmen, şirketin yapay zeka özellikleriyle donatılmış yeni işletim sistemi iPhone için büyük bir güncelleme vaat ediyor. Apple, yapay zeka entegrasyonunu genişleterek Siri ve Spotlight Search gibi önemli özellikleri güçlendirmeyi hedefliyor. İşte iOS 18 özellikleri.

iOS 18 Yapay Zeka Özellikleri Neler? Siri Çok Daha Akıllı Olacak

Siri yapay zeka nimetleriyle coşacak Apple ürünlerinden biri olacak. Siri’nin yeni yapay zeka özellikleriyle donatılacağı bildiriliyor. Apple hakkındaki isabetli tahminleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre, Siri’nin bu entegrasyon sayesinde kullanıcılara daha fazla işlevsellik sunması bekleniyor.

Apple ayrıca Spotlight Araması üzerinde de çalışıyor ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonunu artırarak daha kapsamlı bir deneyim sunmayı planlıyor. Yani iPhone’unuzda aradığınız herhangi bir şeyi bulamamanız resmen imkansız hale gelecek.

iOS 18’in öne çıkan özelliklerinden biri de yapay zeka entegrasyonu olacak. Apple, yapay zekayı Apple Music gibi uygulamalarda otomatik çalma listeleri oluşturmak için kullanacak. Ayrıca, üretkenlik uygulamaları olan Keynote ve Pages gibi araçlar için de yapay zekayı benimseyecek.

Apple’ın yapay zeka odaklı çalışmaları farklı segmentlerde önemli gelişmelere yol açıyor. Özellikle, Fotoğraflar uygulamasına entegre edilecek olan yapay zeka araçları, kullanıcılara daha kapsamlı düzenleme seçenekleri sunacak. Bu yeniliklerin, iOS 18 güncellemesine zamanla ekleneceği söyleniyor.

Yani WWDC’de duyurulması beklenen yeni güncelleme ilk etapta yapay zeka özelliklerinin tamamına sahip olmayacak. iOS 18 yapay zeka özellikleri, bu sürüme ara güncellemeler vasıtasıyla eklenecek. Benzer bir yolu OnePlus gibi üreticiler de izlemişti.

iPhone 16, A18 çip ve güçlendirilmiş bir Neural Engine ile donatılarak Apple’ın yapay zeka teknolojisini benimseyen birinci kuşak cihazlardan biri olabilir. iOS 18 yapay zeka özelliklerinin bazılarının Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Apple cephesinin yapay zeka alanındaki bu ilerlemeleri, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmeye ve işlevselliği artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. iOS 18 yapay zeka özellikleri merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yılın en çok konuşulacak teknolojik gelişmesi yapay zeka mı olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!