Apple , iPhone 15 serisini bu yılın sonlarında açıklayacak ve piyasaya sürülmeden önce, yeni nesil iPhone 16 için söylenti değirmeni çoktan başladı. Son raporlara göre Apple, iPhone 16 Pro modellerinde ekran altı Face ID kullanacağı söyleniyor. Ancak bu, Samsung’un ekran altı kamera stratejisinden farklı olacak. Cupertino devi, ekranın altında gömülü Face ID bileşenleri kullanacak gibi görünüyor.

Cupertinolu şirket birkaç yıldır gömülü Face ID için patent aldığından, ekranın altındaki Embedded Face ID’nin bu yılki iPhone 15’e dahil edileceği tahmin ediliyordu. Ancak ekran analisti Ross Young’a göre 2024’te iPhone 16’ya gelecek.

Sızıntıları ile bilinen ünlü isim Ming-Chi Kuo, özelliğin iPhone 16 Pro modelleriyle sınırlı olacağını belirtti. Özelliğin 2025 yılında temel modellere gelmesi bekleniyor. İlginç bir şekilde, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple’a, gelecekteki iPhone modellerinde Dynamic Island’ın yerini alabilecek bu yeni nesil özellik için tedarik zinciri raporuyla aynı gün bir patent daha verdi.

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Apple bu tip sızıntılar ile sık sık gündeme geliyor. Aldığı patentler de bu sızıntıları doğruluyor. Ancak iş pratiğe geldiğinde maalesef ki çoğu şey gerçekleşmeyebiliyor. Bu yüzden şimdiden peşin konuşmak için erken. Apple’ın bu yıl iPhone 15’in ana modellerinde de Dynamic Island’ı kullancağı söyleniyor. Bu yüzden ekran altı Face ID sistemi iPhone 16 Pro’lara özel olabilir. Sonrasında yani iPhone 17 ile bu özellik ana modellere de gelebilir.