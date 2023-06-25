Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone 15 Pro çipi için verimliliği azaltabilecek ancak genel performansı artırabilecek daha uygun fiyatlı bir üretim sürecine geçmeyi düşündüğü bildiriliyor. Dehşet performans artışıyla gelmesi beklenen iPhone 15 Pro’lar, güç verimlilikleriyle üzebilir. Aynı çipin iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde de kullanılması muhtemel! iPhone 16’lar pil performansıyla sınıfta kalabilir!



Apple Maliyetleri Kısmak İçin Kırk Takla Atıyor!



Şirket iPhone 15 Pro serisinde TSMC’nin 3nm üretim süreci kullanılarak üretilecek A17 Bionic çipini tanıtmayı planlıyor. A16 Bionic ve daha önceki bazı çipler 4nm süreci kullanılarak üretilmişti ve 3nm sürecine geçiş hız iyileştirmeleri ve çeşitli başka avantajlar getirecek.

Çip sektörüyle ilgili birçok sızıntı yapan bir Weibo kullanıcısı, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’teki A17’nin TSMC’nin N3B sürecini kullanacağını, ancak gelecek yıl üretilecek A17 Bionic’li cihazların uygun maliyetli N3E sürecini kullanabileceğini söylüyor.

Sızıntı kaynağı konu hakkında “Bu yılki iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max stoklarında kullanılan A17 bir N3B sürecidir, ancak gelecek yıl bir noktada üretilen A17, daha az verimli olabilecek maliyet düşürücü bir N3E sürecine geçirilecek.” demiş.

N3B süreci, TSMC’nin önceki nesillere kıyasla gelişmiş performans ve verimlilik sunan 3nm süreç varyantını ifade ediyor. N3B, tipik olarak daha yüksek transistör yoğunluğu ve daha fazla sayıda EUV (Extreme Ultraviolet) katmanı içerir ve daha küçük ve daha güçlü çiplerin üretilmesini sağlar.

Öte yandan, N3E süreci TSMC’nin 3nm sürecinin bir başka çeşididir, ancak maliyet etkinliği ve uygun fiyat üzerine odaklanmaktadır. N3E süreci, N3B sürecinden biraz daha düşük transistör yoğunluğuna ve daha az EUV katmanına sahip olsa da, N3E süreci performans ve maliyeti dengelemeyi amaçlıyor.

2024 yılında üretilecek A17 Bionic’li cihazlar arasında iPhone 16 ve 16 Plus’ın da yer alacağını söylemek mümkün. Zira Apple artık Pro modeller ile standart model arasındaki uçurumu her nesilde daha da genişletiyor. iPhone 13 ile başlayan bu furyada, standart modeller daha güçsüz işlemci kullanırken, Pro modeller daha güçlü işlemcilere kavuşmuştu.

Bunun son örneğini ise iPhone 14’lerde gördük. Standart modeller iPhone 13 serisinde kullanılan A15 Bionic ile hayatına devam ederken, Pro modeller A16 Bionic’e terfi ettirilmişti. Şimdiyse aynı durumun yeni serilerde yaşanması bekleniyor.

Birkaç ay sonra tanıtılması beklenen iPhone 15 ve 15 Plus A16 Bionic ile gelirken, iPhone 15 Pro’lar A17 Bionic ile gelecek. Aynı şekilde, A17 Bionic 2024’te tanıtılacak standart iPhone 16’larda da kullanılırken, iPhone 16 Pro modelleri A18 Bionic ile yoluna devam edecek.

iPhone 16’larda kullanılacak N3E süreciyle üretilen A17 Bionic’ler performans konusunda göz doldururken, pil performansını hissedilir derecede düşürebilir. Bizler de A17 Bionic’in neler getireceğini merak ediyoruz.

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