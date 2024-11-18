Apple, iOS 18.2 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu güncelleme iPhone 16 serisine harika bir özellik ekliyor. Yeni seriyle birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden biri olan iPhone 16 Kamera Denetimi bu güncelleme ile iyileşiyor.

iPhone 16 Kamera Denetimi iOS 18.2 Güncellemesi ile Yeni Özellik Kazanıyor

iPhone 16 Kamera Denetimi özelliği iOS 18.2 ile iyileşiyor. Bu yeni kamera kontrol düğmesi, telefon kapalı moddayken bile kamerayı başlatabilme özelliği sunuyor. Daha önce bu işlev için cihazın uyanması gerekiyordu; ancak artık bu zahmet ortadan kalkıyor.

iOS 18.2 güncellemesi, kamera kontrol düğmesini varsayılan olarak aktif hale getirme seçeneği sunuyor. Bu yenilik, özellikle anlık fotoğraf çekimleri için büyük bir kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, ayarlar menüsünden bu işlevi etkinleştirerek iPhone 16 Kamera Denetimi özelliklerinden tam anlamıyla faydalanabiliyor. Apple’ın geçmişte bu özelliği sunmaması eleştirilse de, güncellemeyle birlikte bu eksiklik giderilmiş görünüyor.

Bununla birlikte, yeni özelliklerin yanında Apple’ın yazılım tarafındaki aksaklıkları da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, özellikle bu yıl Apple’ın çıkardığı yazılım güncellemelerinde bir dizi hata göze çarptı. Bu durum, iPhone 16’nın lansmanından Vision Pro’ya kadar pek çok ürünü etkiledi ve kullanıcıların deneyimlerini olumsuz yönde etkiledi.

Bir diğer önemli yenilik olan Apple Intelligence ise kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Bu yapay zeka destekli sistemin tam kapasiteyle çalışmaya başlaması için 2024 yılının Nisan ayını beklemek gerekebilir. Bu durum, bazı kullanıcıların lansman sırasında Apple etkinliklerinde gösterilen özellikleri hemen deneyimleyemeyeceği anlamına geliyor.

Apple, kullanıcılarına premium bir deneyim sunmayı vaat ederken, yazılım tarafında yaşanan aksaklıklar markanın güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ancak iPhone 16 Kamera Denetimi ve diğer yenilikler, bu yılın en dikkat çekici güncellemelerinden biri olmayı başarıyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 ne zaman çıkacak? S25 çıkış tarihi belli oldu!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu güncelleme nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!