iPhone 16 ekran koruyucu üretimi başlamış gibi görünüyor. Buna göre, Apple iPhone 16 Pro serisinin ekran boyutlarında önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. iPhone 16 ekran boyutu hakkındaki son sızıntılar çok konuşulacak gibi duruyor. Apple da büyük telefon akımına boyun eğmek zorunda kalmış gibi! İşte sızdırılan iPhone 16 ekran koruyucuları.

iPhone 16 Ekran Koruyucu Ortaya Çıktı, İşte iPhone 16 Ekran Boyutu

Sızdırılan iPhone 16 ekran koruyucularından elde edilen verilere göre, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarıyla mevcut yapısını korurken, iPhone 16 Pro’nun ekranı 6.3 inç olacak. En dikkat çekici değişiklik ise iPhone 16 Pro Max’in ekranında; bu modelin ekran boyutu 6.9 inç olarak belirlenmiş. Yani Apple cebe sığmayan telefonları gerçek yapacak gibi duruyor.

Bu bilgiler henüz Apple tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları CEO’su Ross Young, 2023 Mayıs ayında iPhone 16 Pro Max için 6.9 inç ekran boyutunu öngörmüştü. Young’ın bu açıklamaları, sızıntıların gerçek olma ihtimalini artırıyor. Zira kendisi sektörde tanınan ve doğru bilgileriyle hafızalarda yer etmiş bir isim.

Geçmişte Young, iPhone 17 ve iPhone 17 Plus modellerinin ekranlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olacağını belirtmişti. Ancak, yeni sızıntılar, bu planların değişmiş olabileceğini ve iPhone 17 Pro Max’in daha yüksek fiyatlandırılacak yeni bir “Slim” modeli ile değiştirileceğini gösteriyor.

Yakın zamanda, “X” platformunda Majin Bu kullanıcı adıyla bilinen bir sızıntı kaynağı, iPhone 16 serisine ait dört farklı temperli cam iPhone 16 ekran koruyucu ve bu koruyucuların ölçülerini içeren bir paylaşım yaptı. Bu sayede iPhone 16 ekran boyutu hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı.

Peki iPhone 16 ekran boyutu ne kadar olacak? Bu paylaşıma göre, iPhone 16 için 6.1 inç, iPhone 16 Plus için 6.7 inç, iPhone 16 Pro için 6.3 inç ve iPhone 16 Pro Max için 6.9 inç ekran boyutları doğrulandı. Yani Apple gerçekten de bu yıl Por serisinde 0.2 inç kadar bir artışa gidecek. Bu ufak görünse de, özellikle Pro Max modeli sektördeki en büyük telefon olmaya aday gibi görünüyor.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcıları, daha büyük ekranlara sahip yeni modellere geçmek konusunda kararsız kalabilir. Ancak, özellikle iPhone 15 ve iPhone 15 Plus sahipleri, iPhone 15 Pro ve Pro Max’in sunduğu Apple Intelligence AI özelliklerinden yararlanamayacakları için bu yükseltmeyi değerlendirebilirler.

Apple’ın Eylül ayındaki yıllık iPhone etkinliğinde resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Bu etkinlikte, iPhone 16 ekran koruyucu detaylarının yanı sıra yeni cihazların tüm özellikleri gün yüzüne çıkacak. Teknoloji dünyası, bu büyük duyuruyu heyecanla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 serisi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!