Apple‘ın yeni nesil iPhone serisi, tasarımıyla ve teknolojik yenilikleriyle dikkat çekiyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, şirketin çerçeve inceltme konusundaki başarısını gösteriyor ancak iPhone 16 serisi, bu çıtayı daha da yukarı taşımak için hazırlanıyor.

Apple, ‘Sınır Azaltma Yapısı’ adını verdiği yeni bir teknolojiyi kullanarak iPhone 16 serisinde çerçeveleri daha da inceltmeyi planlıyor. Bu teknoloji, bakır telleri alttan kıvırarak alt kısmın alanını azaltacak. Ancak, bazı uzmanlar, bu tür bir tasarım değişikliğinin aşırı ısınma gibi sorunlara neden olabileceğini belirtiyorlar.

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Daha önce, çerçevelerin inceltilmesi konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşıldığı rapor edilmişti. Ancak, günümüzde akıllı telefon yonga setlerinin termal olarak daha verimli hale gelmesi ve soğutma çözümlerinin gelişmesi, bu tür yeni teknolojilere geçişi kolaylaştırıyor. Bununla birlikte, çerçevelerin inceltilmesi, ekran maliyetlerinde artışa yol açabilir ve tasarım ve mühendislik açısından daha fazla kaynak gerektirebilir.

Apple, iPhone 16 serisi için grafen termal çözümlerini test ettiği ve iPhone 16 Pro’nun pilinin daha iyi ısı transferi için metal bir kabukla kaplandığı iddialarıyla da gündemde. Bu gelişmeler, şirketin daha iyi dahili ısı dağıtma bileşenleri kurarak çerçeve inceltme teknolojisini kullanma niyetini ortaya koyuyor.

Ancak, bu teknolojik yeniliklerin hangi iPhone modellerine uygulanacağı henüz net değil. Bazı raporlar, bu değişikliklerin sadece ‘Pro’ modellere mi yoksa iPhone 16 serisinin tamamına mı özel olacağını belirtmiyor. Dolayısıyla, gelecek güncellemeleri beklemek ve gelişmeleri takip etmek önem arz ediyor.