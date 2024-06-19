iPhone 16 boyutları çok merak ediliyor. Her geçen yıl akıllı telefonların daha çok büyüdüğüne şahit olurken, bir zamanların devasa olan telefonları artık kompakt sınıf cihazlar olarak anılıyor. Peki yakında tanıtılması beklenen iPhone 16 boyutları nasıl olacak? iPhone 16 tasarımı ve iPhone 16 ölçüleri resmen ortaya çıktı. İşte karşınızda iPhone 16 serisi.

iPhone 16 Boyutları Ortaya Çıktı: iPhone 16 Pro, Pro Max, Plus ve standart iPhone 16 Geliyor

Önceki söylentilere göre, iPhone 16 Pro modelleri bir telefonda şimdiye kadarki en ince çerçevelere sahip olabilir. Bu da cihaz boyutunu biraz daha küçültecektir. Ancak ilginç şekilde bu olmayacak ve cihazlar biraz daha büyüyecek gibi.

iPhone 16 boyutları ile ilgili bilgiler resmi olmayan renderlar ile ortaya çıktı. Artık iPhone 16 serisi cihazların boyutları hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Bu renderlar, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max‘in öncekilerden biraz daha büyük olacağını öne sürüyor. Ancak kalınlık aynı kalacak. Boyutların öncekilere kıyasla ne kadar farklı olduğunu aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Telefon Modeli Yükseklik (mm) Genişlik (mm) Kalınlık (mm) iPhone 15 Pro Max 159,9 76,7 8,25 iPhone 16 Pro Max 163,03 77,58 8,25 iPhone 15 Pro 146,6 70,6 8,25 iPhone 16 Pro 149,61 71,45 8,25 iPhone 15 Plus 160,9 77,8 7,8 iPhone 16 Plus 160,88 77,75 7,8 iPhone 15 147,6 71,6 7,8 iPhone 16 147,63 71,62 7,8

iPhone 16 ölçüleri tablosunda gördüğünüz gibi, temel iPhone 16 ve iPhone 16 Plus temelde selefleriyle aynı boyutta. Pro ve Pro Max cihazlarda ise incelen çerçevelere rağmen önemli bir boyut artışı var. Görünen o ki, Apple bu yıl Pro cihazlarda ekran boyutunda bir artışa gidebilir.

Bununla birlikte, kamera modülünün yeniden tasarlandığı ve bu sayede telefonun Apple Vision Pro için Uzamsal Video çekebildiği bildiriliyor. Görsellerde de kamera modülünün dikey yerleştirildiğini görüyoruz. Bu da standart modellerdeki çapraz kamera modülü tasarımından vazgeçileceğini gösteriyor.

iPhone 16 Özellikleri ve Yenilikler

iPhone 16 boyutu artık ortaya çıkmış durumda. Peki cihazların donanım kısmında nasıl bir yenilik olacak? iPhone 16 özellikleri gerçekten de etkileyici olacak gibi duruyor. Bu yılın sonbaharında, yani birkaç ay sonra tanıtılması beklenen cihazlar hakkında analistler ve sızıntılar birçok bilgiyi ortaya çıkardı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, daha önce iPhone 16 Pro Max‘in iPhone 15 Pro Max’e kıyasla daha uzun bir pil ömrü sunabileceğini belirtmişti. Bunun nedeni içerideki daha büyük kapasiteli pil olabilir. Cihaz büyüdüğü için pilin de büyümesi muhtemel.

iPhone 16 Pro kamera konusunda da yenilikler var. Bu yılın başlarında çıkan bir söylentiye göre, Pro modelleri biraz daha büyük 1/1.14 inç ana sensör ve periskop telefoto lens ile gelebilir. Bunların hepsi daha fazla alan gerektiriyor, bu da yaklaşan Pro iPhone modellerinin boyutunun genişlemesinin bir başka nedeni olabilir.

iPhone 16 boyutları ile ilgili bilgilere ek olarak, bir sızıntı kaynağı dört iPhone 16 modelinin de çerçevelerinin incelik rakamlarını paylaştı. Görünen o ki, yeni nesilde çerçeveler biraz incelecek. Bununla birlikte, boyutlarla ilgili tahminlerinin en son render ile gördüğümüzden biraz farklı olduğunu belirtmek önemli.

Daha spesifik olmak gerekirse, çerçevelerin inceleceğini iddia eden sızıntı kaynağı, iPhone 16 / 16 Plus’ın yüksekliğinin selefinden 2 mm daha az olacağını tahmin ederken, en son render görüntüleri bunların aynı kalacağını iddia ediyor. Bu sızıntılardan hangisinin doğru olduğunu ancak iPhone 16 etkinliği sırasında göreceğiz. Şimdilik iPhone 16 boyutları ile ilgili her şey sadece sızıntı düzeyinde.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple iPhone 16 ailesi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!